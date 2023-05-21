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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da ziyaretlerde bulundu

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Çelik, vatandaşlarla bir araya gelerek hükümetin çalışmalarını anlattı ve oyuncak dağıttı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Çelik, Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir kıraathanede vatandaşlarla sohbet eden Çelik, hükümetin çalışmalarını anlattı.

Çelik, sonrasında Yavuzlar Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlara hitap etti.

Programının ardından Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda piknik yapanlarla bir araya gelen AK Parti'li Çelik, çocuklara oyuncak dağıttı.

Çelik, gezisi sırasında sohbet ettiği bir vatandaşın motosikletine bindi.

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Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Politika

Ömer Çelik AK Parti Çukurova Adana Politika Haberler

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