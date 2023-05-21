AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Çelik, vatandaşlarla bir araya gelerek hükümetin çalışmalarını anlattı ve oyuncak dağıttı.