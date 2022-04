AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftar programında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail güvenlik güçlerince düzenlenen ve 7 Filistinlinin yaşamını yitirmesine sebep olan baskını kınadı.

Çelik, partisinin İl Gençlik Kollarınca "Gönlümüz bir, soframız bir" sloganıyla Yüreğir Millet Bahçesi'nde düzenlenen iftar programında, kentteki mahallelerde açık havada iftar yapmanın gelenek olduğunu söyledi.

İftar programlarının hem kardeşliği pekiştirdiğini hem de ramazanın bereketinden nasiplenmeyi sağladığını belirten Çelik, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu huzur ortamı, etrafımızdaki gelişmelere baktığımızda çok daha kıymetli bir şekilde, hassasiyetle değerlendirilmesi gereken mesajlar içeriyor." diye konuştu.

Ömer Çelik, Türkiye'nin geleceğe güçlü şekilde ilerlediğini vurgulayarak, "Etrafımızdaki istikrarsızlıkları, savaşları görüyorsunuz. Bütün bunların içerisinde Türkiye'miz, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde geleceğe güçlü bir şekilde, iradeyle yürümeye devam ediyor." dedi.

Türkiye'nin gençler sayesinde yeni ufuklara, hedeflere ulaşacağını aktaran Çelik, "Hep beraber çalışmaya, üretmeye, gayret etmeye devam edeceğiz ama hepsinden önemlisi şudur; en büyük gücümüz, kuvvetimiz sizlerle beraber, omuz omuza mahallelerimizde, sokaklarda bir arada bulunmaktır. En büyük gücümüz, gayemiz kardeşliğimizi daha çok muhafaza etmektir." ifadelerini kullandı.

Çelik, aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar ramazandan ramazana, ramazanın bereketinden ramazanın bereketine çok uzun yollar yürüdük ama hiç yorulmadık, usanmadık, bıkmadık. O sebeple her ramazan geldiğinde sizlerle buluşmanın sevincini, ramazan sevincine katık ederek günleri gün üstüne sayıyoruz. Şimdi bir kere daha görüyorum ki sizlerin dinamizmi, enerjisi, kardeşliği ilk günkü gibi sağlam."

"Türkiye güçlü bir ara bulucu"

Ömer Çelik, Türkiye'nin barış ve istikrar ürettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etrafımızdaki gelişmelere rağmen, Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli yönetimiyle ülkemizin nasıl bir cazibe merkezi olduğunu görüyorsunuz. Dünyanın bir savaş, işgal karşısında felç olduğu bu dönemde Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'nin tek başına bütün blokların üstünde, herkesin yapması gerekeni tek başına yaptığı bir diplomasiyi güçlü bir şekilde yönetiyor, üretiyor, sevk ve idare ediyor. Gelinen noktada, eğer dünyada bir yerde çatışma, savaş varsa bloklar, örgütler, uluslararası kuruluşların gücünün yetmediği durumlarda bile tek başına Türkiye güçlü bir ara bulucu, Cumhurbaşkanı'mız güçlü bir lider, Türkiye herkesin güvendiği, masaları kuran, insanlığın, çevremizin, dostlarımızın, kardeşlerimizin barışı için gayret eden, barış ve istikrar üretmeye devam eden ülke olarak yoluna devam ediyor."

İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesini kınadı

Çelik, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara yönelik müdahalesini kınadığını belirterek, "Bugün sabahtan beri Mescid-i Aksa'da olan hadiseler bizi ziyadesiyle üzmüştür. Mescid-i Aksa'nın maneviyatına ve ruhaniyetine tehdit teşkil eder şekilde, orada Müslümanlara yapılan saldırıyı kınıyoruz. Biri çocuk olmak üzere 7 Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin haksızlığa uğrayanın yanında olacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hiç kuşkunuz olmasın, Cumhurbaşkanı'mızın her zaman vurguladığı gibi Mescid-i Aksa'nın statüsünün, ruhaniyetinin, maneviyatının korunması konusundaki hassasiyetimizi her zaman, her zeminde sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye, dünyanın her yerinde haksızlığa, adaletsizliğe uğrayanın yanında olmaya devam edecek. Bugünlerde Cumhurbaşkanı'mızın, Ukrayna savaşı vesilesiyle gösterdiği gibi güvenilir bir ortak, müttefik, bütün dostları için güvenilir masalar kuran, istikrarın ve barışın adresi olmaya devam edeceğiz. Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini hayata geçirdiğimizde ve bunu herkesin önünde gerçekleştirdiğimizde nasıl sonuçlar aldığımızı, dünyanın buna nasıl teveccüh gösterdiğini gördük. Bundan sonrasında da ülkemizi güçlendirmeye, kardeşliğimizi çoğaltmaya devam edeceğiz. Bu kardeşliğimizi, demokrasimizi, ekonomimizi büyütmemizin yanı sıra da etrafımızdaki ülkeler için de bir istikrar, barış adası olmaya, herkesin güvenilir adresi olmaya devam edeceğiz."

Programa, Yüregir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yıldız da katıldı.