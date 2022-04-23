AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gençlerle buluştu Açıklaması

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye'nin NATO üyeliğini haddi olmadığı halde, yetkisi olmadığı halde tartışmaya açmaya çalışanlar en son Ukrayna'daki savaşı gördüklerinde 'NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz.' dediler. Dolayısıyla Türkiye'nin ne kadar kilit bir önemde olduğunu bir kere daha vurguladılar." dedi.

Çelik, Ramazanoğlu Konağı'nın bahçesinde gençlerle bir araya geldi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nun devam ettiğini hatırlatan Çelik, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Allah mekanlarını cennet eylesin. Adana'mız Kurtuluş Savaşı'ndan beri ne zaman ülkemizin bir ihtiyacı olsa söz konusu vatan olduğunda her zaman en önde giden ilimizdir. Bugün de yine iftarda şehit ailelerimizle buluştuk, pek çok kardeşimizle buluştuk. Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki Mehmetçiklere buradan selamlarımızı, dualarımızı gönderdik." diye konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin dünyanın en meşru mücadelesi olduğunu ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etrafımızda terör devletçiği kurmaya çalışanlara karşı Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı harekatlarıyla en güçlü cevabı verdik. Çok uzun zamandır bir yandan DEAŞ terör örgütü, bir yandan PKK, PYD, YPG terör örgütü sınırlarımız yakınlarında birtakım terör devletçikleri birtakım oluşumlar gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız, Başkomutan olarak bunları nasıl dağıtma idaremize sahip olduğumuzu şu cümlelerle ifade etmişti; 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' demişti. Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda bir gece ansızın gittik. Şimdi en son Pençe-Kilit harekatında ondan önce Pençe-Kaplan harekatı hepsinde bir gece ansızın giderek hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının etrafında hiçbir şekilde bir terör devletçiğine bir gayrimeşru yapıya müsaade etmeyeceğimizi açık ve net şekilde gösterdik. Nitekim Türkiye'nin içinde de Eren operasyonlarıyla teröre karşı 7 gün 24 saat esasına göre güçlü bir mücadele veriliyor."

"Terör örgütlerine silah yardımları yaptılar"

"Çok uzun zamandır maalesef bazı müttefiklerimiz başta olmak üzere bu terör örgütlerine silah yardımları yaptılar." diyen Çelik, şöyle konuştu:

"Biz bunlarla ilgili uyarılarımızı söylemiştik. Demiştik ki 'Bu bölgemizde yeni bir Afganistan oluşturmaktır. Herhangi bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütüyle mücadele edilmez.' O zaman da söylemiştik ki 'Eğer terör örgütüne karşı müttefik arıyorsanız bu bir başka terör örgütü değildir, bir NATO müttefiki olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Nitekim Türk ordusu karada doğrudan DEAŞ terör örgütüyle savaşarak ona en güçlü zararı veren bir ordudur. Bazı müttefiklerimizin o sebeple 'Biz DEAŞ terör örgütüne karşı mücadele ediyorlar diye PKK terör örgütüne silah veriyoruz.' gibisinden sözleri tamamen gayrimeşrudur. Ayrıca terörle mücadele açısından da hiçbir şey ifade etmez. Arkasından şunun hiç kimse tarafından unutulmaması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti bu operasyonları yaparken egemen bir devlet olarak kendi milli güvenliğini, milli egemenliğini korumak için bu operasyonları yapıyor. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları NATO'nun, Avrupa Birliği'nin sınırları anlamına geliyor. Türkiye'nin kendi milli egemenliği ve milli güvenliği için verdiği mücadele bütün müttefiklerimizi koruyan bir mücadeledir."

Çelik, zaman zaman Türkiye'ye karşı birtakım örtülü ambargo oluşturmaya çalışıldığını anlatarak, "En son ne oldu? Adeta o hale gelmişti ki bazıları hadlerini aşarak Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya çalışıyordu. Türkiye'nin NATO üyeliğini haddi olmadığı halde, yetkisi olmadığı halde tartışmaya açmaya çalışanlar en son Ukrayna'daki savaşı gördüklerinde 'NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz.' dediler. Dolayısıyla Türkiye'nin ne kadar kilit bir önemde olduğunu bir kere daha vurguladılar." dedi.

"Türkiye merkez bir ülkedir"

Türkiye'nin dostları için büyük bir güven kaynağı olduğunu aktaran Çelik, "Son zamanlarda Cumhurbaşkanımızın yaptığı çeşitli diplomatik hamlelerle Türkiye'nin hemen enerji, güvenlik, ulaşım konusunda tekrardan nasıl merkez bir ülke olarak algılanmaya başladığını görüyorsunuz." dedi.

Çelik, Türkiye'nin bir ve bütün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bir ulaşım merkezi olması bütün vatandaşlarımızın faydasınadır. Bütün gençlerin ve çocukların geleceği içindir. Türkiye'nin bir enerji merkezi olması aynı şekilde ortak geleceğimiz için büyük bir imzadır. Türkiye'nin bir güvenlik noktası olması, herkes için bir arabulucu olması yine herkes için bir güvencedir. Bugün o sebeple ister ulaşımda, ister güvenlikte ister dünyanın bir yerinde savaş çıktığında buna nasıl bir çözüm bulunacağı noktasında Türkiye merkez bir ülkedir. Bu yıllar içerisinde verdiğimiz demokrasi, büyüme, kalkınma mücadelesiyle, hemen her alanda verilen mücadele sayesinde vatandaşlarımızın bu büyük desteği Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyen bu politikalara verdiği destek sayesinde olmuştur."