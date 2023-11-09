AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AB'nin Türkiye raporuna tepki gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2023 yılı Türkiye raporuna tepki göstererek, Türkiye'nin Filistin'deki İsrail katliamına karşı duruşunun AB'yle uyumsuz olduğunu vurguladı. Çelik, Avrupa Birliği'nin tutumunu utanç verici olarak nitelendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği Komisyonunun 2023 yılı Türkiye Raporu'na ilişkin, "Bu rapor kapsamında Türkiye'nin Filistin'de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB'yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 2023 yılı Genişleme Strateji Belgesi ile Türkiye dahil tüm aday ve potansiyel aday ülkeler için hazırladığı ülke raporunu değerlendirdi.

Raporun, Türkiye'ye karşı ön yargılı yaklaşımı yansıttığını, önceki raporlardaki aynı fanatik değerlendirmelerin sürdürüldüğünü belirten Çelik, "Bu rapor kapsamında Türkiye'nin Filistin'de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB'yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir." değerlendirmesini yaptı.

Ömer Çelik, Türkiye'nin bu şekilde kayda geçmesini, Avrupa ve tüm dünya halklarının takdirle karşılayacağını vurguladı.

"Avrupa sokakları, uluslararası hukuka uygun bir tavır ortaya koymuştur"

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği Komisyonu ve AB'nin önde gelen devletleri, Gazze'de yaşanan felakete rağmen sergiledikleri tavır ile insani ve evrensel değerler adına konuşma salahiyetini tamamen kaybetmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri ve organlarının ortaya koydukları bu tavır, başta Türkiye olmak üzere insanlığın vicdanını esas alan tüm halkların ve devletlerin karşısında utanç verici bir yaklaşımdır.

Avrupa sokakları ile Avrupa devletleri arasında güçlü bir ayrışmanın yaşandığına tanık oluyoruz. Avrupa sokakları, Filistin'deki insani felakete ilişkin, türlü engellemelere rağmen evrensel değerlere ve uluslararası hukuka uygun bir tavır ortaya koymuştur. Buradan bir kez daha Avrupa halklarını selamlarken AB organlarını tarihe kara bir leke olarak geçen tutumlarına dair bir kez daha uyarıyoruz."