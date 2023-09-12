AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 15 Temmuz darbe girişimine verilen cevap bütün darbelere verilmiş net bir cevap

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (12 Eylül'ün yıl dönümü) 15 Temmuz'un farklı bir tarafı var. Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirmeye çalıştığı bu darbe girişimi milletimizin iradesiyle karşılaşmış ve sonuca ulaşamamış, darmadağın edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın o gece yaptığı çağrı ve liderlik milletimizin ortaya koyduğu duruş demokrasimize ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağımız bir dönemin başlangıcı olmuştur. Dolayısıyla 15 Temmuz darbe girişimine verilen cevap ülkemizdeki bütün darbelere verilmiş net bir cevap olmuştur.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika