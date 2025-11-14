AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu 20 şehidin verildiği kaza sonrası Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin tepki çeken sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur. Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz." - ANKARA