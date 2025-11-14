AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika