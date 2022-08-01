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AK Parti Sözcüsü Çelik, tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, "Küresel bir krizin önlenmesinde Türkiye bir kere daha merkezi bir rol üstlendi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, "Küresel bir krizin önlenmesinde Türkiye bir kere daha merkezi bir rol üstlendi. Cumhurbaşkanı'mızın güven ve çözüm üreten diplomasisi bölgemiz ve dünya için sonuç aldı." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taraflara güven veren diplomasisinin çözümler üretmeye devam ettiğini belirtti. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünyaya ulaşması için ilk geminin Ukrayna'dan yola çıktığını hatırlatan Çelik, bunun tüm dünyaya hayırlı olmasını temenni etti.

Ömer Çelik, bu sürecin sorunsuz işlemesini umduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye krizlerin çözümünde güvenilir bir merkezdir. Savaşla beraber dünya genelinde gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde bu çözümün üretilmesi tüm dünya barışı için atılmış bir adımdır. Bu mutabakatın gerçekleştiği gün tüm dünyadan Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür mesajları yayınlandı. Küresel bir krizin önlenmesinde Türkiye bir kere daha merkezi bir rol üstlendi. Cumhurbaşkanı'mızın güven ve çözüm üreten diplomasisi bölgemiz ve dünya için sonuç aldı. Tüm bu adımların neticesinde ateşkes ve kalıcı barışa ulaşılmasını umuyoruz. Bunun için Türkiye merkezi rolünü sürdürmeye devam edecek."

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Politika

Ömer Çelik AK Parti Türkiye Politika Güncel Haberler

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