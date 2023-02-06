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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin her yerinden ve her kesimden arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için gelmiş vatandaşlarımıza...

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye'nin her yerinden ve her kesimden arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için gelmiş vatandaşlarımıza...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin her yerinden ve her kesimden arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için gelmiş vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye'nin her yerinden ve her kesimden arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için gelmiş vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu büyük imtihanı tüm Türkiye birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Vatandaşlarımızın uzman ekiplerin yönlendirmesine dikkat etmesi önemli." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti Türkiye Politika Haberler

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