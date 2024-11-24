Üye Girişi
Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir"

AK Parti Sözcüsü Çelik:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, muhalefetin erken seçim istediğini belirterek, "Kuşkusuz bugün biz seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar.

Ak Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, muhalefetin erken seçim istediğini belirterek, "Kuşkusuz bugün biz seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar. Ama daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir" dedi.

Çelik, Adana Arkeoloji Müzesinde yapılan Seyhan 8. Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada Türkiye ve dünya gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Dün İngiltere'den Çin'e kadar, Fransa'dan birtakım Kuzey Afrika'daki ülkelere kadar yapılan açıklamaları yukarıdan aşağı sadece bir gün içerisinde okuduğumuzda dünyanın son derece sancılı bir döneme girdiğini görüyoruz. ve yakın coğrafyamızda sıkıntılı günlerin nasıl ne kadar yoğunlaştığını hep beraber artık ilk haberlerde, bazen de haber bültenlerinin tamamında müşahede edebiliyoruz. Yukarımızdaki savaştan, Gazze'deki soykırıma kadar bütün bu istikrarsızlık içerisinde dünyada sosyal dokuyu yok çalışan bir takım akımlarda yeni yapay zekanın getirdiği birtakım gelişmelere kadar bir sürü risk ve bir sürü belirsizlik hayatlarımızın önünde biraz meydan okuyucu olarak duruyor. Onun için Öğretmenler Günü'nde bir kere daha hatırlamalıyız ki en büyük vazifemiz gelecek nesilleri korumak, gelecek nesilleri önümüzdeki riskli günlere, zor günlere, sıkıntılı günlere hem şahsiyet olarak hem donanım olarak doğru bir şekilde hazırlamaktır" diye konuştu,

"Yabancı basında Cumhurbaşkanımıza diktatör deniyor"

Çelik, bir takım yabancı basında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör dendiğini anımsatarak şöyle devam etti:

"Bir takım yabancı basın yayın organlarında Cumhurbaşkanımıza haksızca ve ahlaksızca diktatör diyen bazı haberler ve yorumlar okudum. Ona niye diktatör diyorlar? Cumhurbaşkanımıza niye diktatör diyorlar? Şer şebekelerine teslim olmadığı için diktatör diyorlar. Türkiye'yi teslim almak isteyenlere müsaade etmediği için diktatör diyorlar. Diz çöktürmek isteyenlere karşı direndiği için bu sözleri söylüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan milletin sevgisidir, milletin adamıdır. Milletin sevgilisinin arkasında Seyhanlı, Adanalı, Türkiye'nin her yerinde sonuna kadar yürüyeceğimize bu topraklarımızda bir kere daha söz veriyoruz. "

"Muhalefet sıkıştığında erken seçimden bahsediyor"

Çelik, muhalefetin sıkıştığında erken seçimden bahsettiğini belirterek, "Kuşkusuz bugün biz seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar. Ama daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir. Önümüzdeki dönemi Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmak için güçlü bir şekilde yol yürüyerek ilerlemeye devam edeceğiz. Muhalefetteki karışıklık, kendi aralarındaki kavga, kendi aralarındaki huzursuzluk, her söz konusu olduğunda sürekli olarak AK Parti'ye bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Cumhurbaşkanımıza bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Sesimizi kısa bileceklerini zannediyorlar. Geçen gün de gördünüz mecliste çirkin bir eylem oldu. İçişleri bakanımız komisyon toplantısına girerken önünü kesmeye çalıştılar. Ama bir kere daha gördüler ki AK Parti'yi herhangi bir şekilde susturmak, hiçbir şekilde mümkün değildir Cumhur İttifakı susturmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Değerli arkadaşlarım Şunu bizim teşkilatlarımız çok iyi bilirler. O sebeple yeni göreve gelecek ilçe başkanlarımızın da bu şuurla ve bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini bir kere daha ifade etmek isterim. Biz seçimden seçime çalışan bir teşkilat değiliz. Türkiye'nin önünde bir erken seçim yoktur. Ama biz her gün seçim varmış gibi çalışan bir teşkilatız" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar

Erken seçim çağrılarına verdiği yanıt muhalefeti küplere bindirecek

 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Sloganların yükselmesiyle AK Partili 2 isim salonu terk etti

 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede

3 adayın yarıştığı kongrede "Saadet" maadet kalmadı
Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi

Kar etkisini artırdı, onlarca araç karayolunda mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bursa'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bursa'da okullar tatil mi edildi? Erzurumspor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Erzurumspor Karagümrük maçını kim kazandı? GENİŞ MAÇ ÖZETİ GİRESUNSPOR-ERBAASPOR MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Erbaaspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Sivasspor-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Kasımpaşa geniş maç özeti! Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta 25 Kasım Pazartesi günü ders işlenecek mi, tatil mi? Kayseri'de okullar tatil mi? 25 Kasım Kayseri'de okullar tatil mi olacak? BEIN SPORTS CANLI İZLE! Bein Sports 1-2-3 canlı, kesintisiz, HD izleme linki var mı? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Kasım Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.