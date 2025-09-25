AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye'nin gençleri, tarihe şahitlik ediyor'

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye'nin gençleri, tarihin yönünü belirleyen olayların bir seyircisi değil, bizzat içinde olmuş olacak" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Üsküdar'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katıldı. Ömer Çelik'e Milletvekilleri Zehranur Aydemir, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, AK Parti Üsküdar İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Kızıldağ ve partililer eşlik etti.

"Sizi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rüyamda gördüm"

Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Çelik ve beraberindekiler, AK Parti seçim standında da ilginç diyalogla karşılaştı. Yaşlı bir teyze Çelik'e, "Sizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte rüyamda gördüm. Rüyamda bir cami vardı. Sürekli yıkılıp yenisi yapılıyordu. Yukarıdan sen ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seccade atıyordu. Ördüğüm çorap, yaptığım mantı ve sarmaları satıp paralarını Gazze'ye gönderiyorum. Elimizden ne gelirse yardım etmeye çalışıyorum. AK Parti olarak yine çalışacağız. Yine yolumuza devam edeceğiz" dedi.

" Türkiye'nin gençleri, tarihe şahitlik ediyor"

Daha sonra gençlerle bir araya gelen Ömer Çelik, "Dünya siyasetine damga vuran bir siyasi hareketin içinde çok genç yaşta aslında tarihin nasıl yapıldığına şahit oluyorsunuz. Bazen geçmişte yaşanan olayı anlamak için bir sürü kitap okumak gerekir. Çünkü farklı bakış açıları vardır. Halbuki sizin şöyle bir şansınız olacak, günümüzde dünya siyasetini etkileyen öyle olaylar oluyor ki, yarın bir gün bunların kitapları yazıldığında siz 'bunların doğru veya da değil' olarak teyit edebileceksiniz. Ben AK Parti'nin içindeydim. Dolayısı ile tarihin oluşumuna şahitlik etmek son derece kıymetli bir şeydir. O yüzden bu yaptığımız toplantıları bu buluşmalarımız çok önemseyin. Bunlara çok kıymet verin. Yarın bir gün belli yaşlara geldiğinizde, bakacaksanız ki siz tarihin yönünü belirleyen olayların bir seyircisi olmamışsınız bizzat içinde olmuşsunuz" diye konuştu.

Çelik dinledi, onlar düşüncelerini paylaştı

Çelik, kısa konuşmasının ardından gençlerin arasına girerek, onların düşüncelerini dinledi. Ömer Çelik'in motorcu ve gözleme yapan kadın esnaflarla diyalogları ise dikkat çekti.

Milletvekilleri Zehranur Aydemir ise, "İnşallah, Üsküdar'dan nice gencimiz de Türkiye siyasetine yön verecek arkadaşlarımızın olacak. Ben inanıyorum ki, İstanbul seçimlerde listelerde yer alacak gençler çok uzakta değil. Bugün burada karşımızdalar" dedi.

Öte yandan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Üsküdar ilçesindeki programında diğer bölgelerde görev alan AK Parti milletvekilleri, gündemin sıcak başlıkları, ekonomi ve hükümet projeleri ile birlikte 'Terörsüz Türkiye' süreci de doğrudan vatandaşlara aktarıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı buluşmalarının 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu buluşmalarımızda milletimizin fikirlerini, önerilerini, eleştirilerini, tüm politika başlıklarında yaptığımız çalışmalara dair fikirleri alarak çalışmalarımızı sürdürdük" demişti.

Türkiye Yüzyılı Buluşmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de, "Bakanlarımızın, Genel Başkan Yardımcılarımızın, milletvekillerimizin ve üyelerimizin öncülüğünde 283 grup oluşturuldu ve 283 grup 10'ar kişiden 2 bin 830 kişilik bir heyetle birlikte bin 700 program 961 mahallemizde faaliyetler yürüteceğiz" demişti. - İSTANBUL