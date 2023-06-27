Ak Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye'de ve dünyada 'Gülen Hareketi' yoktur"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da bayramlaşma programına katıldı

"DEAŞ, YPG, PYD, PKK neyi hak ediyorsa FETÖ'de onu hak etmektedir"

"Hiçbir zaman karanlık propagandalar karşısında geri adım atmadık"

ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye'de ve dünyada 'Gülen Hareketi' diye bir sosyal hareket yoktur. Bunların adı Fetullahçı Terör Örgütü'dür. DEAŞ, YPG, PYD, PKK neyi hak ediyorsa FETÖ'de onu hak etmektedir. Terör örgütleri arasında ayrım yaparak onlara mazeret üretmeye çalışarak, kendilerince uluslararası bir siyaset ortaya koyduğunu düşünenler her seferinde projelerinin boşa çıktığını görecekler" dedi.

Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi'nde partisinin düzenlediği bayramlaşma programına katıldı.

"Darbe ve siyasi suikastlerle dolu bir siyasi tarihe sahibiz"

Burada konuşan Ömer Çelik, Türkiye demokrasisin köklü ve güçlü olduğunu belirterek, "Bütün dünyanın gözleri önünde Türk demokrasisinin ne kadar güçlü ve köklü olduğu bir kere daha ortaya çıkmış oldu. Bu köklü ve güçlü demokrasiye kavuşmak için yıllar içerisinde birçok bedel ödedik. Darbe ve siyasi suikastlerle dolu bir siyasi tarihe sahibiz. Cumhuriyetimizin, demokrasimizin geliştirilmesi ve milli irademizin ayakta tutulması için başbakanlarımızdan Adnan Menderes ve bakanlarımız şehit oldular. Vatandaşlarımız ise büyük bir sorumluluk bilinciyle cumhuriyetimizin değerlerine ve kazanımlarına sahip çıkmaya devam ettiler. Siyasi tuzaklar, siyasi suikastler, postmodern darbelerle mücadele eden vatandaşımız Cumhurbaşkanımızın genel başkanlığında AK Parti'yi iktidara getirerek yeter söz milletindir diyerek Türk demokrasisine imzasını attı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, hem bölgenin hem de dünyanın istikrarına katkı sunmaya devam ediyor"

Türkiye'nin bölgenin ve dünyanın istikrarına katkı sunduğunu aktaran Çelik, daha sonra şunları söyledi:

"Etrafımızdaki gelişmelere baktığınızda dünyanın büyük bir sarsıntı içerisinden geçtiği net bir şekilde görülüyor. İstikrarı korumanın, ileriye dönük güçlü vizyonlar oluşturmanın giderek güçleştiği ve giderek bir sorun haline geldiği net bir şekilde görülüyor. Ancak Türkiye, cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimiyle, kadrolarımızın işlerine ehliyet ve liyakatle sahip çıkmasıyla bütün dünyanın içinden geçmekte olduğu bütün dünyayı sarsan bu türbülansın içerisinde bir istikrar unsuru olarak hem kendi istikrarını koruyor hem de bölgenin ve dünyanın istikrarına katkı sunmaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünyada sadece alt alta gündemi saysanız Türkiye ile ilgili olmayan, cumhurbaşkanımızın ara buluculuğuna ihtiyaç duyulmayan tek bir mesele bulunmadığını görürsünüz."

"Karanlık propagandalar karşısında geri adım atmadık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haberi nedeniyle Reuters haber ajansını kınayarak, "Sürekli bu provokasyonların yapılmasının hangi siyasi takvimle yapıldığı konusunda biz son derece deneyimliyiz. Zannediyorlar ki cumhurbaşkanımıza ve ailesine saldırarak herhangi bir şekilde cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin görüşünü değiştirebilirler. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Tam NATO zirvesi öncesinde İsveç kaynaklı sözde bir haberle kara propagandanın parçası olan bir haber ajansının sözde haberi ve kara propagandasıyla karşı karşıya kaldık. Biz bunlarla mücadele etmeyi ve cevap vermeyi çok iyi biliriz. Geçmişte çok daha büyükleriyle çok daha acımasız olanlarıyla karşı karşıya geldiğimizde bu karanlık propagandalar karşısında geri adım atmadık ve ileri yürümeye devam ettik" diye konuştu.

"Terör örgütleri arasında ayrım yapılmaz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde kabul edilen Türkiye karşıtı rapora da tepki göstererek, "Onlar bize 'Gülen hareketi' diye FETÖ'ye baskı yaptığını söylüyorlar. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bir demokrasi okulu olarak bilinir. Demokrasiyi ortadan kaldırmak üzere darbe teşebbüsünde bulunmuş bir yapıyı sosyal bir yapı gibi göstermeleri ya şuursuzluktan ya da kötü niyetten kaynaklanmaktadır. Türkiye'de ve dünyada 'Gülen Hareketi' diye bir sosyal hareket yoktur. Bunların adı Fetullahçı Terör Örgütü'dür. Terör örgütü de neyi hak ediyorsa bunlar da onu hak ediyordur. DEAŞ, YPG, PYD, PKK neyi hak ediyorsa FETÖ'de onu hak etmektedir. Terör örgütleri arasında ayrım yaparak terör örgütlerinin bir kısmını mazur göstermeye veya onlara mazeret üretmeye çalışarak kendilerince uluslararası bir siyaset ortaya koyduğunu düşünenler her seferinde Türkiye'nin ortaya koyduğu irade karşısında projelerinin boşa çıktığını görecekler. Hiçbir terör örgütü Türkiye'nin yönünü değiştiremeyecek. Hiçbir terör örgütü ve kara propaganda faaliyeti Türkiye'yi yolundan geri bırakamayacaktır. Bunun en büyük gücü bizlerin birlikteliği ve birliğidir" dedi.

Bayramlaşma programına AK Parti Adana milletvekilleri, AK Parti il ve ilçe başkanları, parti yöneticileri ve partililer katıldı.