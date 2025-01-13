AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terörle Mücadele Kararlılıkla Sürecektir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurgulayarak, terörle müzakere edilmeyeceğini belirtti.
Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Terörle mücadele kararlılıkla sürecektir"
"Sayın Bahçeli güçlü bir inisiyatif ortaya koydu. Terörü ülke gündeminden çıkaracağız. Terör odaklarıyla müzakere asla yok"
"Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade nettir; terörsüz Türkiye'dir"
ANKARA (İHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika