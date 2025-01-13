Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terörle Mücadele Kararlılıkla Sürecektir"

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurgulayarak, terörle müzakere edilmeyeceğini belirtti.

Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Terörle mücadele kararlılıkla sürecektir"

"Sayın Bahçeli güçlü bir inisiyatif ortaya koydu. Terörü ülke gündeminden çıkaracağız. Terör odaklarıyla müzakere asla yok"

"Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade nettir; terörsüz Türkiye'dir"

ANKARA (İHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
img

Irak ve İran'dan terörist transferi yaptılar
img

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

Konya'da bir gol daha! Tempo bir an olsun düşmüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı

Son Dakika Haberleri

Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Konyaspor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bitti mi, yayından kaldırıldı mı FİNAL mi yaptı? KOSKİ Konya su kesintisi! 13-14 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor eleme adayları kim? 13 Ocak Pazartesi Survivor'da potada kimler var? İZSU İzmir su kesintisi! 13-14 Ocak Buca, Menderes, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi? Kızıl Goncalar neden yok? Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yok mu, yen bölüm ne zaman? Bihter filmi hangi kanalda? Bihter izle NOW TV 13 Ocak Pazartesi! Konyaspor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.