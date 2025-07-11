Çelik'ten PKK'ya Fesh ve Silah Teslimi Vurgusu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK'nın bütün şube, uzantı ve illegal yapılarıyla feshinin, silahların teslim edilmesinin ve imha sürecinin bir an evvel gerçekleşmesinde fayda vardır. Ancak o zaman süreç tamamlanacaktır." dedi.

Çelik, Ak Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapıldığı Kızılcahamam ilçesindeki otel önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kampın partinin kurulduğu günden bu yana düzenli olarak gerçekleştirildiğini anımsatan Çelik, toplantılarda bütün siyasi konuların, iç ve dış politikaya dair meselelerin ele alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın sabah gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla programın başlayacağını ifade eden Çelik, Erdoğan'ın saat 10.00'da konuşmasını gerçekleştireceğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın silahları teslimi

Çelik, bugünün siyasi tarih ve bölge açısından tarihi nitelikte olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cephenin güçlendirilmesine dair çağrısına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de tarihi bir çağrıyla destek verdiğini anımsatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısından sonra 'Terörsüz Türkiye' süreci Türk siyasetinde tartışılmaya başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili talimatlarını vermesinden sonra doğrudan devlet politikası olarak bu hayata geçmiş oldu. Bu devlet politikası çerçevesinde bugüne kadar pek çok safha hep beraber geçildi ve gelinen noktada İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra bugün itibariyle silah bırakılması ve PKK'nın feshiyle ilgili sürecin ilk adımı atılmış oldu. Bugün önemli bir eşik geçilmiştir, ilk adım gerçekleşmiştir. Bu süreçte Sayın Devlet Bahçeli'nin zaman zaman yaptığı açıklamaları, değerlendirmeleri, müdahaleleri, yönlendirmeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına verdiği talimatlar çerçevesinde koordinasyonun ve senkronizasyonun sağlanması vasıtasıyla bütün kurumlarımız 'Terörsüz Türkiye'nin hayata geçmesi ve bu güçlü iradenin tecelli etmesi için gereken bütün iradeyi ortaya koymuştur. PKK'dan bir grubun silah bırakması gerçekleşince bundan sonrasında sürecin kesintisiz olarak hayata geçmesi ve tamamlanması çok büyük önem arz etmektedir."

Provokasyon uyarısı

Çelik, bölgedeki gerçeklik ve gelişmeler dikkate alındığından pek çok odağın provokasyon yapmak için girişimde olduğunu gördüklerini, bildiklerini dile getirdi.

Provokasyonlara karşı devlet kurumlarının teyakkuz halinde olduğunu anlatan Çelik, şunları söyledi:

"Sürecin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi sürecin güvenliği ve hedeflerine ulaşması açısından son derece önemlidir. PKK'nın bütün şube, uzantı ve illegal yapılarıyla feshinin, silahların teslim edilmesinin ve imha sürecinin bir an evvel gerçekleşmesinde fayda vardır. Ancak o zaman süreç tamamlanacaktır. Bu dönem içerisinde DEM Parti'nin başlattığı ziyaret trafiği ve siyasi partiler arasındaki istişare süreci çok büyük katkı sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak komisyon vasıtasıyla bütün bu süreçlerin takip edilmesi, gereklerinin yerine getirilmesi, dayanaklarının oluşturulması, PKK'nın feshi ve silahların tamamen bırakılmasının sağlanmasına dair bütün zeminin oluşturulması bakımından önemli olacaktır. Bu süreçler, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 'tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkesi etrafında bunlar gerçekleşmektedir. Bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki aziz milletimizi, incitecek, şehitlerimizin aziz hatırasına gölge düşürecek herhangi bir şeyin olması söz konusu olmayacaktır."

Çelik, Türkiye'nin yaklaşık 50 yıldır terörle mücadele ettiğini dile getirdi.

Şehitlerin ve kahraman gazilerin büyük fedakarlıklarıyla vatan savunmasını hakkıyla yerine getirildiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda olay bütün boyutlarıyla devlet kurumları tarafından takip edilmektedir. Dünyadaki başka mekanizmalarda üçüncü bir göz varken Türkiye'de üçüncü bir göz yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin gözü bu süreci takip edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kurulmuş doğrulama mekanizması bütün bu süreci takip edecek ve yerine gelmesini sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde, milletimiz müsterih olsun. Devletimiz, bütün unsurlarıyla, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için gereğini yapacaktır. 'Terörsüz Türkiye' iradesi aynı zamanda terörsüz bölgeye de ilham kaynağı olacaktır. Bir takım yabancı güçlerin bölgemizi terör örgütleri vasıtasıyla vekalet savaşlarıyla boğma stratejileri ve bunların arkasındaki siyasi projelerin ortadan kalkması bu şekilde temin edilmiş olacaktır. Önümüzdeki dönemi bu çerçevede takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, yarın sabahki konuşmasında iç ve dış politikayla ilgili konular başta olmak üzere 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili bütün bu gündem derinlemesine bütün vatandaşlarımızla paylaşılacak."