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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yurt dışında oy kullanan vatandaşları hedef gösterenlere tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yurt dışında oy kullanan vatandaşları hedef gösterenlere tepki

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP yandaşı bazı yorumcuların, Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seçmen oylarıyla kazandığını ileri sürerek yurt dışında sandığa giden vatandaşlarımızı hedef göstermesi son derece çirkin bir tutumdur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP yandaşı bazı yorumcuların, Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seçmen oylarıyla kazandığını ileri sürerek yurt dışında sandığa giden vatandaşlarımızı hedef göstermesi son derece çirkin bir tutumdur." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs gecesi ve sonrasında depremzede vatandaşları hedef gösteren zihniyetin şimdi de yurt dışında oy kullanan vatandaşlara saldırdığını belirtti.

Yurt dışında sandık başına giderek Türkiye'nin kaderiyle dertlenen tüm vatandaşların hatırının başlarının üzerinde olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"CHP yandaşı bazı yorumcuların, Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seçmen oylarıyla kazandığını ileri sürerek yurt dışında sandığa giden vatandaşlarımızı hedef göstermesi son derece çirkin bir tutumdur."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

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