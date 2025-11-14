Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Hava Kuvvetlerinin paylaşımına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlere dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetlediklerini belirterek, ?bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerle ilgili...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlere dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetlediklerini belirterek, ?bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerle ilgili taziye mesajı konulmasının doğru bir yaklaşım olduğunu bildirdi.

Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur. Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayımlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Gazze'de yürek burkan manzara, çadırları su bastı

Yağmur Gazze'deki Filistinlileri vurdu: Çadırları su bastı
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.