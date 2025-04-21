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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Terör ve Kadın Sağlığı Açıklamaları

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, terör konusundaki yeni gelişmelerin yakın olduğunu belirtirken kadın sağlığı üzerine de önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, kadına dayatma yapılmadığını vurguladı ve sağlığın ön planda olduğunu ifade etti.

Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Bu ay yeni gelişmeler olabilir. Terörün kendini feshetmesi, silah bırakması dönüm noktası olacaktır. Bir heyet var, onlar neredeyse gün aşırı çalışıyorlar"

"Dış politikadaki etkimizi büyütmek, Türkiye'yi her alanda bağışıklık sisteminin daha da güçlü hale getirmek için bu iradeyi sürdürmeye devam edeceğiz"

" Kadınların herhangi bir hayat şekline ve tercihlerine dayatma yoktur. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bizim temel yaklaşımımız anne ve bebeğin sağlığıdır"

"Normal doğum konusunda annenin ve çocuğun sağlığı önemlidir. Kadınlara bir dayatma yapıldığı konusu doğru değil"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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