AK Parti Sözcüsü Çelik'ten şehit askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin değerli ailelerinin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve yüce milletimizin başı sağ olsun. Allah şanlı ordumuzu korusun." ifadelerini kullandı.