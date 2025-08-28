AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Özgür Özel'in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, Özel'in yargı kurumlarını hedef alan sözlerinin siyasi eleştiri olmadığını belirterek, "Özgür Özel'in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez. Bir siyasi parti meşru alan içinde var olur. Siyasi partilerin en büyük misyonu 'siyasi meşruiyet' alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır. Özgür Özel'in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de var eden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir. Özgür Özel'in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA