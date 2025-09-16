AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı'na yönelik sözlerini 'yok hükmünde' olarak nitelendirerek, Kudüs ile ilgili ifadelerini insanlık düşmanlığı olarak değerlendirdi. Çelik, bu tür söylemlerin soykırımcılığın yeni bir suçu olduğunu vurguladı.
Ak Parti Sözcüsü Çelik: Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu'nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu'nun, insanlığın ortak değeri Kudüs'ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor… İnsanlık bu şebekenin tehditi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika