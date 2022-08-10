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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'nun YSK hakkındaki sözlerine cevap

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'nun YSK hakkındaki sözlerine cevap

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK hakkındaki sözlerine ilişkin, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok' demişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK hakkındaki sözlerine ilişkin, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok' demişti. Biz de Kılıçdaroğlu'nun bu beyanatının hukuken ve siyaseten sorunlu olduğunu ve izah edilmesi gerektiğini ifade etmiştik" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği röportajdaki "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok" ifadelerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Çelik paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok' demişti. Biz de Kılıçdaroğlu'nun bu beyanatının hukuken ve siyaseten sorunlu olduğunu ve izah edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Kılıçdaroğlu'nun cümlesini izah ederken 'YSK'dan ham verileri alıyoruz. Bunlar üzerinde çalışıyoruz, düzeltiyoruz' demiş. Kılıçdaroğlu'nun 'YSK'da olmayan veriler bizde var' demesi çok sorunlu bir ifadedir. Zira bir yanlış YSK tarafından düzeltilmişse bile sonuçta ortaya çıkan yine bir YSK verisidir. Öztrak'ın izahatı, Kılıçdaroğlu'nun sorunlu ifadesini hukuki bir çerçeveye oturmak için giriştiği tevil etme çabasıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Çelik AK Parti Politika Haberler

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