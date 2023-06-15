AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsviçre'deki Kukla ve Türk Bayrağı Yakma Olayına Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağının yakılmasına tepki gösterdi. Çelik, İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağının yakılmasına tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağının yakılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. " İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz" diyen Çelik, İsviçre makamlarını eyleme göz yummasından ötürü şiddetle kınadığını belirterek, "İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA