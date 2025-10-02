Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Saldırısına Tepki
Ömer Çelik, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınayarak, alıkoyulan vatandaşların derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Çelik, bu saldırıların insanlığa karşı işlenmiş suç olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Sumud Filosu'na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sumud Filosu'nun tüm yolcularını bir kere daha yürekten selamlıyoruz. İnsanlığın yüz akı olan bir yolculuk yaptılar. İsrail'in Sumud Filosu'na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir. İsrail'in saldırıları bir kere daha insanlığa karşı işlenmiş suç ve soykırım faaliyetini devam ettirme olarak kayda geçmiştir. Bu saldırıların sorumluları hukuk önünde muhakkak cezalandırılmalıdır. Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir. Sumud Filosu'nun yolculuğu insanlığın yolundan dönmeyeceğini, fiziki engeller olsa da hedefe eninde sonunda ulaşacağını bir kere daha gösterdi. Bu asil yolculuk, özgür Filistin ve insanlığın evi Gazze'nin yüreklerdeki yerini pekiştirdi. Gazze için mücadele edenlerin yolu ve yolculuğu mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
