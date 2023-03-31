AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim ve bayrak saldırısına tepki
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu. Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz. Açık bir nefret suçuna izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika