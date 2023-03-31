AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim ve bayrak saldırısına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu. Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz. Açık bir nefret suçuna izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA