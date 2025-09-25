Erdoğan-Trump Görüşmesi Yeni Diplomatik Sayfalar Açacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin, küresel ve bölgesel olarak yeni diplomatik sayfalar açacağını belirtti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

