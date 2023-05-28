AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yandaşı bazı yorumcuların yurt dışında oy kullanan vatandaşları hedef göstermesini çirkin bir tutum olarak nitelendirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP yandaşı bazı yorumcuların, Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seçmen oylarıyla kazandığını ileri sürerek yurt dışında sandığa giden vatandaşlarımızı hedef göstermesi son derece çirkin bir tutumdur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Mayıs gecesi ve sonrasında depremzede vatandaşlarımızı hedef gösteren zihniyet, şimdi de yurtdışında oy kullanan vatandaşlarımıza saldırıyor. Yurt dışında sandık başına giderek Türkiye'nin kaderiyle dertlenen tüm vatandaşlarımızın hatırı başımızın üzerindedir. CHP yandaşı bazı yorumcuların, Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seçmen oylarıyla kazandığını ileri sürerek yurt dışında sandığa giden vatandaşlarımızı hedef göstermesi ise son derece çirkin bir tutumdur!" ifadelerini kullandı. - ANKARA