AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin açıklama

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmesine ilişkin, "Görüldüğü kadarıyla CHP yönetimi alınmış ve daha önceki bir CHP il yönetimi oraya ihtiyati tedbir açısından, kayyum olarak değil, koyulmuş yani. Yargı süreci devam ediyor" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışta iç ve dış politikanın yanı sıra Çin seyahatine dair değerlendirmeler yaptığını söyledi. MYK'nın birinci gündeminin, Netanyahu hükümetinin her geçen gün daha fazla katliam yaparak Gazze'deki soykırımı devam ettirmesi olduğunu belirten Çelik, "Dünyanın gözü önünde Gazze'nin işgal edilmesine dair talimatlar verildiği ve buna göre hareket planları hazırlandığı açık bir şekilde ifade ediliyor. Bu doğrusunu söylemek gerekirse Nazilerin yaptığı cinayetleri bile geride bırakacak, insanlık tarihinin en hunharca, en barbarca katliam siyasetinin, soykırımın bir örneğidir. Bunu gerçekleştirenlerin eninde sonunda bir insanlık mahkemesinde yargılanması, insan haysiyetinin, insan onurunun ve insanlık adına var olan bütün değerlerin gereğidir" diye konuştu.

"ABD yönetiminin Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi son derece yanlış olmuştur"

Bütün dünyada Filistin'in tanınması yönünde çok anlamlı, çok değerli bir hareketlilik de olduğunu aktaran Çelik, "Tam bu hareketlilik karşısında ise ABD yönetiminin Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi son derece yanlış olmuştur. Birleşmiş Milletler gibi meşru otoriterlerin, devletlerin sesini duyuracağı bir platformun işlevsizleşmesi ve zemininin kaybolması anlamına gelmektedir bu. Dolayısıyla gerek Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın gerek diğer yetkililerin vizelerinin iptal edilmesi adaletsiz ve hakkaniyetsiz bir karardır. Bu uluslararası hukuk, meşru zeminler, Birleşmiş Milletler zemininde artık zaten büyük oranda yıpranmış olan objektif yaklaşımların, görülmeyen objektif yaklaşımların, tamamen berhava olduğunu, tek taraflı olarak bir takım işlemlerin yapıldığını göstermektedir. Bu karardan geri dönülmesi gerekir. Çünkü Filistinlilerin sesinin duyurulması, her meselede olduğu gibi Filistin meselesinde de saldırıya uğrayanların, soykırıma maruz kalanların sesinin duyulması meselenin doğası, hakkaniyetin ve adaletin gereğidir. Tabii bu olmadığı takdirde, vizelerin iptali ile ilgili karar düzeltilmediği takdirde, orada pek çok devlet başkanı, hükümet başkanı Filistin'in sesi olacaktır. Kuşkusuz bu konuda, Filistin'in gür sesi olma konusunda en gür ses Sayın Cumhurbaşkanımızdan çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün konuşmalarında, Filistin davasını en yüksek sesle haykırdığına dikkat çeken Çelik, "Dolayısıyla bu sene de Cumhurbaşkanımızın konuşması başta olmak üzere, pek çok liderin konuşmasıyla birlikte Filistin davası Gazze'de Netanyahu hükümetinin gerçekleştirdiği soykırım Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na damgasını vuracaktır. Bu artık devletlerin meselesi olmayı çoktan aşmıştır. Bu bir katliam şebekesiyle insanlık ittifakı arasında bir meseledir. İnsanlık ittifakı eninde sonunda değerlerin kazanımı, medeniyetin kazanımlarının korunması için bu katliam şebekesini yenmek zorundadır. Dolayısıyla hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın, Filistinli yetkililere izin verilmese bile Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmanın, Filistin'in en gür sesi olarak Birleşmiş Milletler'de ve bütün dünyada yankılanacağını görüyoruz, değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin savunma sanayisinin geldiği noktayı manşetlerinden indiremiyorlar"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı içinde barındıran Zafer Haftası kapsamında birçok önemli gelişmenin de yaşandığını aktaran Çelik sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"En önemlilerinin başında Çelik Kubbe ile ilgili geldiğimiz nokta söz konusu oldu. Bütün dünyada yankılandığı gibi ülkemizin savunması açısından da son derece önemli bir eşik geçilmiş oldu. Görüldüğü gibi geçmişte sıradan bir tabanca almak için başvurduğumuzda bize bunları bile vermeyenler, ambargo uygulayanlar bugün Türkiye'nin savunma sanayisinin geldiği noktayı manşetlerinden indiremiyorlar. Tabii bizim savunma sanayimiz kimse için bir tehdit değil. Kendi milli güvenliğimiz için bunu gerçekleştiriyoruz, bu başarılara imza atıyoruz. Geldiğimiz noktada, dünyanın barbarlık tarafından teslim alınmaya çalışıldığı ve Türkiye'nin etrafında neredeyse dünyadaki çatışmaların yüzde 70'e yakınının gerçekleştiği bir ortamda ve büyük potansiyel krizlerin var olduğu bir ortamda, savunma sanayimizin geldiği nokta tabii ki gurur vericidir. Bu bakımdan Çelik Kubbe'nin dünyada bu kadar yankılanması, herkesin aslında bütün bu meseleleri hem okumakta hem de bunlara karşı savunma sanayi açısından somut tedbir almakta çok geç kaldıklarını itiraf ettiği bir noktada Türkiye'nin öngörüsünün, Cumhurbaşkanımızın vizyonunun Türkiye'yi içinde tuttuğu hattın ne kadar kıymetli olduğu bir kere daha görülmektedir."

"Türkiye'nin gücü kimse için tehdit değildir"

Bazı komşu ülkelerin, Türkiye'nin yerli entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'ye dair endişeli açıklamalarına ilişkin Çelik, "Tabii bazı komşu ülkeler, Türkiye'nin Çelik Kubbe'de attığı imzanın kendileri için tehdit oluşturduğunu söylüyor. Onlara bir kere daha ifade ediyoruz. Türkiye'nin gücü kimse için tehdit değildir. Türkiye'nin gücü barışın teminatıdır. Ama Ege'de, Akdeniz'de, başka yerlerde hiç kimsenin yanlış işler peşinde koşmaması lazım. Meseleleri masada, müzakereyle, diplomasiyle halletmemiz lazım. Bu işlerin sahaya kalmaması lazım. Dünyanın zaten büyük streslerle yüklü olduğu, büyük fay hatlarının tetiklendiği bir dönemde daha fazla strese ve fay hattının tetiklenmesine gerek yok. Onun için biz komşularımızla barış içerisinde ve 'herkesin güvenliği bizim güvenliğimizdir, herkesin refahı bizim refahımızdır' ilkesiyle hareket ediyoruz. Kimsenin güvenliğinde bir zaafa düşmesini, kimsenin refahtan mahrum kalmasını arzu etmiyoruz. Topyekun bir barış, topyekun bir refah peşinde koşuyoruz" dedi.

Mavi Vatan vurgusunun ve bu konuda atılan adımların son derece önemli olduğunun altını çizen Çelik, "Bu sene TEKNOFEST gençliğini Mavi Vatan'la buluşturan TEKNOFEST Mavi Vatan'ın hayata geçirilmesi de bu konudaki gelişmelerin gün yüzüne çıkması, gençlerimizin bu alandaki çalışmalarının teşvik edilmesi bakımından son derece önemlidir. Milli Savunma Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla birlikte TEKNOFEST'in bu sene Deniz Kuvvetlerimizle birlikte böylesine kapsamlı bir şekilde yapılmış olması, aslında Türkiye'nin Mavi Vatan vurgusu ve Mavi Vatan'ın geleceğine dönük olarak etrafımızdaki denizlerde oluşan kaynamalara karşı, daha büyük meydan okumalara karşı hazırlıkları açısında da son derece önemlidir. Burada gençlerin yaptığı çalışmalar, orada ortaya konulan icatlar, kazanımlar geleceğe denizlerde de damga vuracağımızı göstermesi bakımından önemlidir. Tabii sık sık kahraman Silahlı Kuvvetlerimize gerek devlet kurumlarımız tarafından, savunma sanayi kurumlarımız tarafından, gerek diğer alanlarda bu teslimatların yapılması, bunların birleşik ve entegre bir şekilde gündeme gelmesi, önümüzdeki dönemin önümüze gelecek meydan okumaları açısından son derece kıymetli sonuçlar doğuracaktır" açıklamalarında bulundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Çelik, "Biliyorsunuz Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet başkanı olarak koyduğu iradeyle Cumhur İttifakı bu konuda yekpare bir şekilde bu konuyu sonuca ulaştırmaya kararlı olduğunu süreci başlatan taraf olarak da ifade etmiştir. Cumhur İttifakı'nın buradaki duruşu net bir şekilde bütün gelişmelerle bir şekilde doğrulanıyor. Ne kadar kıymetli olduğu görülüyor. Cumhur İttifakı'nın yanı sıra tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına talimat vermesiyle birlikte bu süreçle ilgili olarak aynı zamanda bir devlet politikası haline gelmiştir. Yine burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin PKK terör örgütünün fesih ve silah bırakmasıyla ilgili yol haritası oluşturması ve dayanak oluşturması, yasal dayanak oluşturmasıyla ilgili bir komisyonun kurulmuş olması Yüce Meclis'in buraya katılan partilerle birlikte siyasi partilerin desteğini de alacak şekilde sürecin yürütülmesine imkan vermektedir. Tabii komisyon vesilesiyle komisyonun asıl odağının PKK'nın fesih ve silah bırakması olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Bunun dışında başka konuların öne çıkarılmaya çalışılması PKK'nın fesih ve silah bırakılması gündeminin perdelenmesi, örtülmesi ya da aksatılmasına dönük bir takım gündemler ve ajandalar olarak gündeme gelmektedir. O daha bu işin tabii ki silah bırakma ve fesih sürecinin gerçekleşmesidir" diye konuştu.

"PKK terör örgütünün bütün şube ve uzantılarıyla, bütün illegal yapılarıyla, bütün finans odaklarıyla ve propaganda merkezleriyle bu Terörsüz Türkiye ve aynı zamanda Terörsüz Bölge sürecine uygun olarak yapılan çağrılar çerçevesinde silah bırakması ve kendisini feshetmesi gerekir" diyen Çelik, "Bunun dışında herhangi bir şekilde bu odağın kaybına yol açacak davranışların aslında 'Terörsüz Türkiye' söylemini kullanmakla birlikte bu süreci akamete uğratacak davranışlar ve söylemler olduğunu ifade etmek isteriz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK'nın açılış konuşmalarında 'Terörsüz Türkiye' konusunda bir odak kaybı yaşanmaması gerektiğini bazılarının odak kaybı yaşadığını ve bu gündemlerin doğru olmadığını ve bir odak kaybı yaşanmaması gerektiğini ifade ettiğini söyleyen Çelik, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yaptığı açıklamalarının hem komisyonla ilgili hem Suriye'yle ilgili son derece önemli olduğunu vurguladı.

"Terörsüz Türkiye'yle Terörsüz Bölge sürecini birbirinden ayırmaya çalışmak sağlıklı bir yaklaşım değildir"

Terörsüz Türkiye derken PKK'nın şu adresi ya da bu adresinin değil bütün adreslerinin, şube legal ve illegal yapılanmalarının tamamını fesih edilmesi gerektiğini ve silah bırakmasının daha bu sürecin başında ifade ettiklerini hatırlatan Çelik, "Bunun dışındaki yaklaşımlar olursa Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecine zarar verir. Terörsüz Türkiye süreciyle Terörsüz Bölge süreci iki ayrı süreç değildir, bunlar entegre süreçlerdir. Çünkü bunlar ülkemize dönük terör tehdidi topraklarımızın içinde gerçekleştiği gibi asıl merkezleri topraklarımızın dışındaki ülkelerdir. O ülkelerdeki otoriteler bunu bu tehdidi bertaraf edecek bir irade ortaya koymayınca Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler şartının kendisine verdiği yetki çerçevesinde bu terörle mücadelesine uluslararası hukuka uygun olarak sürdürmüştür. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye'yle Terörsüz Bölge sürecini birbirinden ayırmaya çalışmak sağlıklı bir yaklaşım değildir" değerlendirmelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yüzünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacaktır" sözlerine dikkat çeken Çelik, "Silah bırakmaktan kaçınmak, Suriye'deki merkezi yapıyı sabote edecek davranışlar içerisine girmek ve Türkiye'deki Terörsüz Türkiye sürecinden ve Terörsüz Bölge sürecinden kendisini ayrıştırmak kendisine başka bir pozisyon belirlemek bununla birlikte silahlanmak şeklindeki davranışların bütün bu sürece karşı davranışlar olarak kodlanması gerektiğini değerlendiriyoruz" dedi.

Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaların son derece önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Şimdi burada bunları söylediğimiz zaman birileri tutuyor. İşte diyor ki Kürtlerin kazanımlarına karşı bir şeyler söylüyorsunuz. Hayır. Hiçbir terör örgütünün varlığı ya da hiçbir terör örgütünün birileri tarafından desteklenmesi Kürtlerin kazanımı değildir. Türklerin kazanımı değildir. Arapların kazanımı değildir. Sünnilerin kazanımı değildir. Alevilerin kazanımı değildir. Dürzilerin, Nusayrilerin, Şiilerin hiç kimsenin kazanımı değildir. Hiç kimse herhangi bir terör örgütünün varlığını ya da birileriyle iş tutmasını kendi kimliğinin, kendi aidiyetinin, kendi mensubiyetinin, kendi siyasal kimliğinin, etnik kimliğinin, mezhebi kimliğinin kazanımı olarak görmemelidir. Terörün kimseye kazandıracağı bir şey yoktur. Aslında herhangi bir terör örgütü ben şu mezhepten gruplar ya da bu etnik gruptan gruplar adına onların hakları adına savaşıyorum dediğinde mücadele ediyorum dediğinde aslında bunu binlerce kere Orta Doğu'da gördük. Bunların hepsi bir takım emperyalist planların bugün bunun yerini birtakım siyonist planlar almıştır. Onların taşeronu olarak hareket etmek anlamına gelir. Biz terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini sonuca erdirmekte, bunu hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. Buna dönük olarak bir takım devletlerin örtülü operasyonlarını görüyoruz. Silah bırakması gerekenlerin bir takım zikzak açıklamalarının arkasındaki organizasyonları görüyoruz. Onun için bir kere daha ifade ediyoruz. Hem ülkemizin kazanımı için ülkemizdeki herkesin kazanımı için. Hem de bölgemizdeki yakın bölgemizdeki Türklerin, Arapların, Kürtlerin, Sünnilerin, Alevilerin, Şiilerin, Nusayrilerin, Dürzilerin, Yezidilerin, herkesin kazanımı için terör örgütlerinin silah bırakması ve terör gündeminin ortadan kalkması gerekir. Biz bunu net bir şekilde büyük bir Türkiye içerisinde demokrasiyle Türkiye'nin içerisinde bir takım reformlarla büyük yollar aldık. Büyük mesafeler katettik, yıllar içerisinde. Dolayısıyla hak ve özgürlükler konusundaki eksikliklerin giderilmesi süreci her zaman dinamik bir süreçtir. Ama bu süreçlerin terör örgütlerinin meşruiyet kazanması ya da birtakım arkasındaki organizasyonları net şekilde gördüğümüz bir takım bölgedeki hareketliliklerin kendisine yerleşik alan bulması şeklinde ajandalara sahip olmaması gerekir" şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye'ye ulaşma hedefinde esas bunun şemsiyesi tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ülkesidir"

Terörsüz Türkiye sürecinde vatandaşların müsterih olması gerektiğini belirten Çelik, "En baştan itibaren söyledik. Bu meselelere bakışımız Terörsüz Türkiye'ye ulaşma hedefinde esas bunun şemsiyesi tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ülkesidir. Bunlardan taviz yoktur. Bunlarla ilgili bir pazarlık yoktur. Bunlarla ilgili bir müzakere yoktur. Devletin nitelikleriyle ilgili ve milletin değerleriyle ilgili herhangi bir pazarlık söz konusu değildir. Aynı şekilde biz komşumuz Suriye'nin egemen bir devlet olarak toprak bütünlüğüne sahip tek tek ülke tek Suriye ve tek ordu temelinde geleceğe bakmasının şimdiye kadar ki yaşanmış deneyimler çerçevesinde en doğrusu olduğunu düşünüyoruz. Hem bu kardeş Suriye halkı için hem kardeş Suriye devleti için hem Türkiye'nin milli güvenliği için en doğru yol haritasıdır. Bunun dışına çıkan yaklaşımların bizim tarafımızdan tabii ki olumlu görünmesi herhangi bir şekilde söz konusu olmayacaktır. Mümkün değildir" dedi.

Soru-Cevap

"Türkiye Yüzyılı" buluşmaları kapsamında yapılan anketler ve o anketlerde "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin toplumdaki bakış açısı ve tablonun sorulması üzerine Çelik, "Biz vatandaşlarımızla buluşuyoruz, vatandaşlarımızın tabii ki soruları oluyor cevap vermekle mükellefiz. Kaygıları oluyor. Vatandaşlarımızın soruları oluyor, kaygıları oluyor, vatandaşlarımızın eleştirileri oluyor, geleceğe dönük uyarları oluyor. Hepsini not ediyoruz, başımızın üstünde yeri var. Çünkü memleketin sahibi ve bütün bu süreçlerin sahibi millettir. ve gittiğimiz yerlerde bu sorulara tabii ki açık yüreklilikle cevap veriyoruz. Her yerde veriyoruz. Kameraların önünde de veriyoruz. Ama aynı zamanda vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bahçeli'ye dönük yüksek güvenlerini de görüyoruz. Onların yanlış yapmayacağını, devlet ve millet aleyhine herhangi bir işe izin vermeyeceğini net bir şekilde vatandaşlarımızın vurguladıklarını da görüyoruz. Bu süreçler doğası gereği işin içinde siyasetin olduğu, devlet kurumlarının çalıştığı, sahada bir sürü gelişmenin olduğu süreçler. Tabii ki bir takım başka devletlerin sabotajlarına da dikkat etmek gerekiyor. Geçmişte de bu tecrübeleri yaşadık. Bu açılardan baktığımızda biz çok yönlü, çok kapsamlı, iyi çalışılmış, tarihi dersleri çıkarılmış, bundan sonrası nereye gitmesi gerektiği konusunda kafamızın berrak olduğu, hem askeri boyutunun, hem istihbari boyutunun, hem siyasi boyutunun, hem toplumsal boyutunun çok yönlü olarak ele alındığı bir süreçtir" şeklinde cevap verdi.

Bir gazetecinin, PYD yöneticisi Salih Müslimin "Yeni Suriye hükümetinde ademi merkeziyetçilik reddedilirse bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız" açıklamasına ilişkin sorusuna Çelik, şöyle cevap verdi:

"Yakın zamanda PYD yöneticisi Salih Müslüm'ün bahsettiği açıklamasını gördüm. Önceki açıklamalarıyla birleşik bir açıklama. Biz dediğimiz gibi Şam'daki merkezi hükümetle çatışma şeklindeki bir tutumun terörsüz bölge sürecine karşı bir tutum olduğunu değerlendiriyoruz. Aynı şekilde PYD'nin SDG'nin silah bırakmasına yani Suriye PKK'sının silah bırakmasını engellemeye çalışanların bu terörsüz bölge ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine karşı bugün sayın Bahçeli'nin açıklamasında da var, bu işi geciktirmeye, zamana oynamaya ve sulandırmaya dönük bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Tabi o açıklamada zaman zaman biliyorsunuz bu teröre destek verenler bir takım meşru kavramları tüketim malzemesi olarak kullanırlar. Aslında ademi merkeziyetçilik diye bahsettiği şey bir ademi merkeziyetçilik değil. Ademi merkeziyetçilik dediğinin fiili karşılığını ne olduğunu bilecek milli güvenlik bilincine sahibiz. Onun ademi merkeziyetçilik dediği şey bizim açımızdan terör devletçiğidir. Dolayısıyla terör devletçiklerine müsaade etmeyeceğimizi geçmişte Cumhurbaşkanımız 'bir gece ansızın gelebiliriz' mottosuyla ifade etmişti. Biz bir devlet politikası olarak ve bütün siyasi partilerin katılımıyla yüce mecliste kurulmuş bir komisyonla bu sürecin 'Terörsüz Bölge' ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinin hedefine ulaşması için bu gayreti gösteriyoruz."

"Terörsüz Türkiye" sürecini sabote etmek isteyen bazı devletler olduğunu gördüklerini ifade eden AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Özellikle siyonist soykırımcılık bu süreci sabote etmek istiyor. Birisi çıkıp da burada ben ademi merkeziyetçilik falan diyerekten esasında altyazısında terör devletçiği olan bir yaklaşım ortaya koyarsa biz bunun ne olduğunu görecek tecrübeye sahibiz. Üzerinde çok düşünmemize bile gerek yok. Bir saniye içerisinde bunu teşhis ederiz. Onun için bizim bu uyarları yaptığımız zaman birileri tutup bir abrakadabra yapıyor ya da siyasi manipülasyon yapıyor, Kürtlerin kazanımları tehdit ediliyor diye herhangi bir terör örgütünün kazanımı Kürtlerin kazanımı değildir. Birisi PKK'nın kazanımından bahsediyorsa birisi SDG'nin kazanımından bahsediyorsa bunun bir başkasının DEAŞ'ın kazanımından bahsetmesinden bir farkı yoktur. Dolayısıyla esas mesele terörden kurtulmaktır. Burada da herhangi bir terör örgütünü mazur görmeye ona kadar mazeret üretmeye dönük yaklaşımlar doğru yaklaşımlar değildir. Nitekim bazı devletler adına konuşanların da üslup değiştirdiğini görüyoruz. Geçmişte tek Suriye'yi savunurken bugün federasyonun bir tık altı diye melez bazı ifadeler kullanıyorlar. Bunların hepsi yanlış ifadelerdir. Bunlar Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG aşağıda bir takım ayrılıkçı Dürziler ki Dürzilerin genelini temsil etmiyor. Batı tarafında da yine arkasında başka organizasyonlar olan Suriye'deki Alevi kardeşlerimiz Nusayri kardeşlerimiz adına hareket ettiğini söyleyen birtakım başka odaklar Suriye'de bir kaos stratejisinin peşinde koşuyorlar. Bunu net bir şekilde görüyoruz."

CHP'nin İstanbul Kongresi'nin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmesine ilişkin ise Çelik, şunları söyledi:

"Bunu herhangi bir şekilde değerlendirmedik. Nihayetinde mahkeme ile ilgili bir süreç orada sadece bazı yayınlarda kayyum atandı falan deniyor. Halbuki yerli süreci gördüğümüz kadarıyla devam ediyor. İhtiyati tedbir kararı almış orada mahkeme ve daha önceki bir CHP il yönetimini tekrar atamış. Bir öncekinde siyasi yasaklık durumu olduğu içindir belki o. Onu mahkemenin nasıl takdir ettiğini bilemiyorum ama bu ihtiyati tedbir olarak gündeme gelmiş bir şey. Biz siyasi partilerin bu şekilde gündeme gelmesini istemeyiz ama siyasi partiler açısından herhangi bir usulsüzlük varsa da bunu mahkemenin tespit etmesi ve bununla ilgili adım atması da işleyen yargı süreciyle ilgilidir. O bakımdan onunla ilgili herhangi bir detay değerlendirme yapmamız doğru değil ama görüldüğü kadarıyla CHP yönetimi alınmış ve daha önceki bir CHP il yönetimi oraya ihtiyati tedbir açısından, kayyum olarak değil, koyulmuş yani. Yargı süreci devam ediyor. İtiraz süreci devam ediyor biz de onu takip ediyoruz." - ANKARA