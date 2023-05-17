AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Charlie Hebdo'nun karikatürüne tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Charlie Hebdo'nun karikatürüne ilişkin, "Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Charlie Hebdo'nun karikatürüne tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir. Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür. Milletimiz hepsine demokrasi dersi vermeye devam ediyor. Milletimiz demokratik değerlere bağlılığını bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanımız defalarca seçim kazanan bir lider olarak, demokratik iradeye saygısını her vesileyle ortaya koymuştur. Avrupa'nın faşistlerini kendi nefretlerine terk ediyoruz" dedi. - ANKARA