AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Belçikalı bakana kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Belçikalı Bakan Zuhal Demir'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren yurtdışındaki yaşayan Türk vatandaşları hakkında söylediklerini kınadıklarını bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Belçikalı Bakan Zuhal Demir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren yurtdışındaki yaşayan Türk vatandaşları hakkında söylediklerine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Sözcü Çelik, "Belçikalı Bakan Zuhal Demir, Cumhurbaşkanımıza oy vermiş yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef almış. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. AB ülkesinde bakan olmuş birinin, Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir. Tüm vatandaşlarımız çok yakında bu çarpık zihniyete cevabı bir kere daha sandıkta verecektir. Cumhurbaşkanımızın bu çarpık zihniyetle mücadelesini iyi bilen vatandaşlarımız, daha güçlü şekilde Cumhurbaşkanımıza destek vererek bu zihniyete de hakettiği dersi verecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023