AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'nin 2021 Türkiye Raporu'na tepki Açıklaması - Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2021 "Türkiye Raporu"na ilişkin, "AP, demokrasi ve dış politika konularında diyalog ve ahde vefa temelinde somut demokratik dayanışma mekanizmaları üretmelidir. Sömürge komiseri diliyle yapılan bencil değerlendirmelerin bir anlamı yoktur." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AP'nin yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırladığını, Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde Yunan-Rum tezlerini esas alan bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

AP'nin, göçmenler konusunda üstüne düşenleri yapmayan, Avrupa ülkelerini eleştiren ve Türkiye'ye teşekkür eden bir tutum içinde olması, Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmeyen AB kurumlarına dönük somut eylem planı önermesi gerektiğini ifade eden Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eleştirdiği konularda Türkiye ile demokratik dayanışma üretmek yerine sadece Türkiye eleştirisi yapan bir yaklaşım sağlıklı değildir. Demokratik kavramları dar bir bakış açısıyla birer siyasi kaldıraç gibi kullanmak bencil bir yaklaşımdır. AP, demokrasi ve dış politika konularında diyalog ve ahde vefa temelinde somut demokratik dayanışma mekanizmaları üretmelidir. Sömürge komiseri diliyle yapılan bencil değerlendirmelerin bir anlamı yoktur. Cumhurbaşkanımız, AB tarafından Türkiye'ye verilen ve tutulmayan sözleri kapsamlı bir şekilde sık sık dile getirmektedir. AB kurumlarının sözlerini tutmayan bencil siyasetleri, Avrupa Parlementosu'nun öncelikli gündemi olmalıdır. AP ciddi bir Türkiye raporu hazırlamak istiyorsa, AB tarafından Türkiye'ye verilen sözlerin neden tutulmadığını böyle bir raporun başlangıcına koymalıdır.

AP bencil siyasetler yerine, Türkiye'ye demokratik dayanışma ve ahde vefa temelinde diyalog önermelidir."