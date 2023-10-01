AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'daki terör saldırısına tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'daki terör saldırısına tepki gösterdi.

Çelik, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörü lanetliyoruz. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Ankara'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristler güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu alçak terör saldırısını engellerken yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyoruz." ifadesini kullandı.