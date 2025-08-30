AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Milletimizin verdiği eşsiz mücadele ile her türlü saldırıyı ve tehdidi bertaraf ederek ulaştığı bu büyük zafer, tarihe vurduğumuz güçlü bir damgadır." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Milletimizin verdiği eşsiz mücadele ile her türlü saldırıyı ve tehdidi bertaraf ederek ulaştığı bu büyük zafer, tarihe vurduğumuz güçlü bir damgadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Politika
