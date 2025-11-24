Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmenler hayat rehberlerimizdir. Hayatta yönümüzü bulmayı öğreten zarif bilgelerdir. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyoruz. Şehit öğretmenlerimizi ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
