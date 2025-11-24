AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Çelik, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Öğretmenler hayat rehberlerimizdir. Hayatta yönümüzü bulmayı öğreten zarif bilgelerdir. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyoruz. Şehit öğretmenlerimizi ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz."
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika