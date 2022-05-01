AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Spor dostluk içinde rekabettir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Spor dostluk içinde rekabettir. Tüm takımların taraftarları bunun parçasıdır. Kimse kimseye karşı hakaret ve şiddete başvurmamalıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor dostluk içinde rekabettir. Tüm takımların taraftarları bunun parçasıdır. Kimse kimseye karşı hakaret ve şiddete başvurmamalıdır. Hakaret ve şiddet ile sportmenlik bir arada olmaz. Şampiyon olan tebrik edilmelidir. Mücadele eden tüm takımlar takdir edilmelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika