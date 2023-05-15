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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Seçimlerin 2. turuyla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Önümüzdeki dönemde aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz.'

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Seçimlerin 2. turuyla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Önümüzdeki dönemde aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz."

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Seçimlerin 2. turuyla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Önümüzdeki dönemde aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Seçimlerin 2. turuyla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Önümüzdeki dönemde aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti Politika Haberler

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