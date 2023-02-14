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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil"

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canlarımızı kurtarmanın ve yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil. Cenazelerimizi defnederken, yaralılarımıza sahip çıkarken böyle bir şeyi hiçbir şekilde konuşmayız. Bu tip konuşmaların da bizimle bir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Seçim Sonuçları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ömer Çelik AK Parti Politika Haberler

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