AK Parti Sözcüsü Çelik: " Pkk'nın Türkiye'den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, 'terörsüz Türkiye' yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika