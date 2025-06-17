AK Parti Sözcüsü Çelik: "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması siyasi şuursuzluktur"

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin yerini ve gücünü korumasında en önemli dayanak noktası Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye'nin yerini ve gücünü korumasında en önemli dayanak noktası Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğidir. Bu bölgesel ve küresel düzeyde de kabul gören bir gerçektir. Bunu anlayamayan tek kişi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Dış politika gelişmelerinde hiçbir şekilde doğru yerde durmayı başaramıyor. Dünya böyle bir durumda iken Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması tam bir siyasi şuursuzluktur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail'in İran'a dönük insanlık dışı saldırısı karşısında bölgesel ve küresel düzeyde en etkili diplomasiyi yürütmektedir. Küresel ve bölgesel düzeyde tüm aktörler bir barış masası kurulması ve nükleer müzakerelere yeniden dönülmesi için Cumhurbaşkanımızın tecrübesinin ve liderliğinin önemini vurgulamaktadır. Etrafımızdaki tüm bu kaosun içinde Türkiye'nin yerini ve gücünü korumasında en önemli dayanak noktası Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğidir. Bu bölgesel ve küresel düzeyde de kabul gören bir gerçektir. Bunu anlayamayan tek kişi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Dış politika gelişmelerinde hiçbir şekilde doğru yerde durmayı başaramıyor. Dünya böyle bir durumda iken Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması tam bir siyasi şuursuzluktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in İran'a saldırısı karşısından diplomatik çözüm arayışının en güçlü destekçisi olduğunu ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanımız bir yandan İsrail'in İran'a saldırısı karşısında diplomatik çözüm arayışının en güçlü destekçisidir, diğer yandan da İsrail'in savaş politikasını genişleterek dikkatleri Gazze'den uzaklaştırmasına müsaade edilmemesi gerektiğini tüm görüşmelerinde vurgulamaktadır. Özgür Özel'in sözlerinin siyasi açıdan ve uluslararası gündem açısından bir değeri yok. Fakat böylesi günlerde, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetine ve İsrail'in İran'a saldırısı karşısındaki duruşuna saldırması, savaş lobisine destek vermekten başka işe yaramaz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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