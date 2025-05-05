AK Parti Sözcüsü Çelik: "Özgür Özel'e yapılan saldırıyı topyekün reddediyor ve lanetliyoruz"
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Özgür Özel'e yapılan saldırıyı topyekün reddediyor ve lanetliyoruz" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Ak Parti Sözcüsü Çelik: " Özgür Özel'e yapılan saldırıyı topyekün reddediyor ve lanetliyoruz"
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika