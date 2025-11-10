AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Özgür Özel'e) Sen bu kulak zarını falan bırak, geçirgen olmayan beyin zarından, akıl zarından kork"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ben yapmam da yarın bir gün bir rakibi çıkar, 'Sen bu kulak zarını falan bırak, geçirgen olmayan beyin zarından, akıl zarından kork' falan der. Yani siyaseti buraya getirmemek lazım" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam eden MYK Toplantısı sürerken bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısına Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır" sözleri ile başlayan Sözcü Çelik, Atatürk'ün cumhuriyetin ve devletin banisi olarak gerçekleştirdiklerini hatırlaması gibi istiklal mücadelesinde verilen mücadelenin gerçeklerini bugün ne ifade ettiğini de hatırlanması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile Bakü'de gerçekleştirilen Karabağ Zaferi Anma Töreni'ne dikkati çeken Çelik, Karabağ'ın özgürlüğü için şehit düşen her şehidin Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak şeref nişanesi olduğunu belirterek, "Biz yakın çalışma arkadaşları olarak şahidiz ki Karabağ'ın azatlığı için mücadele edilen günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) mesaisinin önemli bir kısmını buna ayırdı. Anlık, günlük, sürekli olarak oradaki cepheden haberleri takip etti. Bir kere daha bu arada da Karabağ'ın azatlığı için verilen mücadele de Sayın Cumhurbaşkanımız iki devlet tek millet anlayışı çerçevesinde yüksek bir hassasiyetle konunun takipçisi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ermenistan Azerbaycan'a dönük saldırgan amaçlarından vazgeçerse bu durumda Ermenistan'ın da Kafkas barışına ve bölge barışına katkı sağlayacak mekanizmanın parçası olabilir" sözünü anımsatan Çelik, "Son zamanlarda şunu da ifade etmek gerekir ki Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın açıklamaları bu bakımdan pozitif gündem oluşturuyor. Ermenistan'ı saldırgan işgalci eski marjinal günlerine çekmeye çalışanlara karşı daha sağduyulu bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Sayın Paşinyan'ın özellikle Ermeni Soykırımının başka devletler tarafından Ermenistan'ı Türkiye'ye saldırtmak için diasporayı Türkiye'ye saldırtmak için nasıl bir tarih bilinci manipülasyonu haline getirildiğini, aynı şekilde Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorunların önemli bir kısmının da başka devletlerin bazı çıkarları, gözetmeleri çerçevesinde Ermenistan'ın manipüle edilmesiyle ortaya çıktığını gösteren son derece önemli açıklamalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok, bir kırılganlık yok"

Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir grubun olduğunu aktaran Çelik, "Başka hiçbir kabiliyetleri olmayan, başka herhangi bir şekilde siyaset üretimi de kendisini gösteremeyen, bütün varlığını ve geleceğini Cumhur İttifakı'nda bir kriz çıksın diye uğraşan marjinal, gerçekten aşırı uçlarda dolaşan memlekette de sadece kriz havası koklamaya çalışan birtakım odaklar var. Tabii bunlara bir kere daha morallerini bozacak cevapları veriyoruz. Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok, bir kırılganlık yok. Hatta bunların her saldırısından sonra Cumhur İttifakı'nın daha da güçlendiğini görüyoruz. Çünkü bu şer şebekelerinin Türkiye'nin başına bölge barışının başına neler getirmeye çalıştığını çok iyi görüyoruz. O da bir kere daha Cumhur İttifakı'nın varlığı ve ülkemiz için değeri hakkındaki bilincimizi ve görüşlerimizi tazelememize yol açıyor" şeklinde konuştu.

MYK toplantısının açılış konuşmasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye konusundaki hassasiyeti dile getirdiğini belirten Çelik, PKK terör örgütünün silah bırakma süreci ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı'nın birlik beraberlik içerisinde Terörsüz Türkiye konusundaki hedeflere ulaşmak için ilerlediğini ifade etti. Burada PKK terör örgütünün feshi ve silahların bırakılması, PKK'nın bütün unsur ve uzantılarıyla ve illegal yapılarıyla fesinin ve silah bırakmasının sağlanması hedefi belli bir takvim ve belli bir yol haritası çerçevesinde devam ediyor. Bununla ilgili de biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devlet kurumları çalışmalarını sürdürüyor. Hem partimizde bununla ilgili bir bu süreci takip eden, bu sürecin siyasetlerini oluşturan, dilini oluşturan, takip eden mekanizmamız var. Bu mekanizmamız her hafta yaptığı toplantılarla birlikte çalışıyor, süreci değerlendiriyor. Hem de önümüzdeki takvimin getireceklerinin ne dönük siyasetleri geliştirmeye devam ediyoruz"

Gazze'ye insani yardımların girmesi konusunda yaşanan aksaklıklara dikkati çeken Çelik,

Şarm el-Şeyh'de imzalanan mutabakata göre Gazze'ye günde 600'e yakın tır gireceğini hatırlatarak "Maalesef bu sayı 200 düşmüş durumdadır. Biz bu yardımlardan da sadece gıda yardımı girmesini anlamıyoruz. İnsanların hayatlarını iyileştirecek ekipmanlar girmeli, tıbbi yardımlar girmeli. Oradaki çocukların, kadınların ihtiyacı olan çeşitli malzemelerin girmesi gerekiyor. O sebeple de Şarm el-Şeyh Anlaşması'ndaki 600 yardımlık kotayı bile aşmanız gerekirken bugün 200'e düşmüş olması son derece sakıncalıdır. Maalesef İsrail, defalarca bu barış anlaşmalarında ihlal etmiştir. Bu ihlale dur denmesi için de gereken uyarıların uluslararası toplum tarafından ortaya koyulması gerekir" dedi.

PKK terör örgütünün, MGK gündeminde silahlı terör örgütü olmaktan çıkarılmasının ele alınmasının ele alınacağı sorularına ilişkin Çelik, "PKK'nın feshi ve silahların bırakılması. ve PKK'nın Irak, İran, Suriye bütün ayakları, bütün şubeleriyle birlikte ve bütün uzantılarıyla birlikte silah bırakması gerekir. Aynı şekilde de bunun finansman boyutunu oluşturan işte KCK yapılan bahsettiğimiz illegal boyutunun da tasfiye edilmesi gerekir. Bu mesela silah bırakma süreciyle ilgili olarak bir teyit mekanizması oluşturulmuştur. Teyit mekanizması kimdir? Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'dır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gözü sahada gerçekten silah bırakılıyor mu? Bu silah bırakma PKK'nın fesi anlamına geliyor mu? Bunu görecek. Bunu gördüğü takdirde yani teyit mekanizması bunu teyit ediyorsa çünkü geçmiş zamanlarda da bu söylemler oldu ama silah bırakılmadı. Bu sefer belli bir silah bırakma ritmi var. Bunun örgütün tamamen fesi anlamına gelecek şekilde tamamlanması gerekiyor. Burada da bunu Irak'taki yöntemi silahların bırakılması, Suriye'deki yöntemi 10 Mart anlaşmasına uyularak merkezi hükümetle SDG arasındaki 10 Mart anlaşmasına uyularak bunun yapılması. Yani Irak'taki yöntemle Suriye'deki yöntem farklı olabilir. O çerçevede baktığımızda Türkiye açısından neydi? Geçen haftalarda gerçekleşen Türkiye'deki unsurların Türkiye dışına çıkması. Yani bunun çeşitli şeye göre şubelerine göre terör örgütünün farklı yöntemleri. Sonuç olarak teyit mekanizması yani Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı, ben bunu teyit ediyorum dediğimde devletimizin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu sunduğunda ya bu buradaki mekanizma bu hükümet kararıyla mı gerçekleşir? Bu gelen bilgi eğer feshi ve silah bırakması tamamlanmışsa bu bir hükümet kararıyla mı gerçekleşir, yoksa bir MGK kararıyla mı gerçekleşir, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle kurulacak bir mekanizma çerçevesinde olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Spor camiasında yürütülen 'bahis soruşturması' hakkında yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Çelik, futbolun toplumda büyük bir yer aldığını vurgulayarak "Bahis soruşturmasının üzerine sonuna kadar gidilmeli. O sebeple Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini bu cesur yaklaşımından dolayı tebrik ediyoruz. Tabii ki hassasiyetle gidilecek. Konu yargıya itikal etmiştir. Başsavcılık açıklamasını yapmıştır. Başsavcılık büyük bir titizlikle bunun üzerine gidecektir. Futbolumuzda zaman zaman duyduğumuz şeyler toplumsal hayatımızın en önemli boyutuna kasteden pislikler ve kirlilikler. Tabii kimseye haksızlık yapmadan kimisi bahis oynamış, kimisi demiş ki işte benim kimliğim kopyalanmış demiş. Takip ediyoruz onları da. Kimseye haksızlık etmeden Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi cesur ve son derece ahlaki bir duruş sergilemiştir. Doğrusu budur. Onları tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin detaylar üzerine Çelik, görüşme takvimini bu hafta Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerine dikkati çekti.

Refah Sınır kapısında, içinde uluslararası medya kuruluşlarından basın mensuplarının da bulunduğu 200 Filistinlinin de çıkarılmasının söz konusu olduğu gelişmeye yönelik Çelik, Hamas'ın anlaşma sürecine ilişkin bağlılığını, Hadar Goldin'in cesedini İsrailli yetkililere teslim ederek gösterdiğini ve İsrail tarafının üzerine düşeni yapması gerektiğini aktardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan soruşturma başlatılması yönündeki gelişmelere ilişkin Çelik, Özel'in kendisine yönelik "seçici geçirgen kulak zarı" söylemine yanıt vererek "Her gün söylediği sözleri ben maalesef işim gereği dinlemek zorunda kalıyorum. Böyle de bir eziyetle karşı karşıyayım. Ben yapmam da yarın bir gün bir rakibi çıkar, 'Sen bu kulak zarını falan bırak, geçirgen olmayan beyin zarından, akıl zarından kork' falan der. Yani siyaseti buraya getirmemek lazım, Bunlar ayıp şeyler. Şimdi muhalefet yapacaksan elinde bir sürü söz söyleyeceğin imkan var. İşte miting yapıyorsun, televizyonlara çıkıyorsun, siyaset üretecekse buyurursun. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Diyorlar ki 'genel başkan olarak eleştirmeyecek miyiz?' Tabii ki eleştireceksiniz. 'Cumhurbaşkanı olarak faaliyetlerinden dolayı eleştirmeyecek miyiz?' Demokraside bu hakkınız da var. Siz eleştirirsiniz, biz de cevabınızı cevabını veririz. Ama kullandığınız üslup hem bizim genel başkanımız olarak hem devletine, milletine bu kadar hizmet etmiş büyük bir devlet adamı olarak hem milletin sevgilisi olarak hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olarak bu sınırları geçtiği anda kırmızı çizgimizi işletiriz. O zaman bizim üslubumuzun önünde bizim siyasi performansımızın önünde kimse duramaz" dedi. - ANKARA