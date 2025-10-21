AK Parti Sözcüsü Çelik: "Özgür Özel, bir kere daha 'CHP yargı düzeni' kuracağını söylüyor"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Özgür Özel, Yüce Meclis'in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha 'CHP yargı düzeni' kuracağını söylüyor" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'de bugün gerçekleştirilen grup toplantısında kullandığı ifadelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, Özel'in "sizi yargılayacağız" ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi tehdit etmeye kalktığını ifade eden Çelik, "Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın. Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir 'Yassıada çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu. Millete kötülük yapma organizasyonunun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece. Özgür Özel, Yüce Meclis'in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha 'CHP yargı düzeni' kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir 'siyasi itiraf' bu. Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en 'karanlık' işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum. Bu 'karanlık' zihniyete geçit vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA