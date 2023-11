AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu: (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Nazilerin yaptığını, şu anda Netanyahu hükümeti yapıyor. Dünyanın buna bir 'Dur' demesi gerekmektedir." dedi.

Çelik, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun (MKYK) ardından basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de yaşananlarla ilgili Batı medyasının ve siyasetçilerinin hain bir dil kullandığını ifade eden Çelik, 2021'de işgal ve soykırım sözlüğüyle bu dilde hangi cümlenin ne anlama geldiğini belirttiğini anımsattı.

Bu tespitlerin bugün hala geçerliliğini kuruduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Şimdi size bu işgal ve soykırımı meşrulaştırmak için kullanılan bu dille ilgili örnekler vereceğim. Gazze'deki mazlumların hayat hakkını savunmadan kim ' İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyor. Bu, ' İsrail istediği zulmü yapabilir, istediği soykırımı işleyebilir' demektir. Zaten, ' İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyenler, bununla da yetinmeyip bir adım ötesine götürüp, ' İsrail'e bir kırmızı çizgi önermiyoruz' dediler. 'İstediğin kadar soykırım yapabilirsin, istediğin kadar masum öldürebilirsin' demek istiyorlar. Bu sebeple ' İsrail'in kendini savunma hakkı var' cümlesi tek başına katliamlara cevaz veren bir cümle haline gelmiştir."

"Çatışma çıktı deniyorsa İsrail sivil halka saldırmıştır"

"İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı" cümlesinin de yoğun şekilde kullanıldığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Batı medyasında, bu cümleyi okuyorsanız, bilin ki İsrail sebepsiz yere sivil halka saldırmıştır. 'Taraflara itidal tavsiye ediyoruz.' Bunu duyduğunuzda bilin ki İsrail güvenlik güçleri zalimce bir yere saldırmıştır ve ona karşılık verilmemesi için birileri çağrı yapıyordur. 'Onlar size saldırabilir ama siz onlara karşılık veremezsiniz' demektir. Eğer, 'Çatışmada Filistin'de kadın ve çocuklar hayatını kaybetti' diye bir cümle okuyorsanız, bu İsrail güvenlik güçleri kadınları ve çocukları hedef gözeterek öldürmüştür demektir. Bunu böyle yazamadıkları için 'Bir çatışmada Filistin'de kadınlar ve çocuklar hayatını kaybetti' derler."

Çelik, "İsrail bölge ülkeleriyle normalleşme için gayret ediyor" ifadelerinin arkasında İsrail'in Filistinleri yok sayarak bölgeye hakim olmayı amaçladığının anlaşılması gerektiğini dile getirerek, İsrailli işgalcilere "yerleşimci" denilmesinin de söz konusu kullanılan dilin bir parçası olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir diplomasi atağına başlayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir şekilde diplomasi yürüttüğünü vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Dünya halklarının umut verici dayanışması, aynı şekilde 121 ülkenin bu konuyu kınayan bir karar tasarısına imza atması gibi gelişmeler, daha da çok çalışılması gerektiğini, yol alınması gerektiğini göstermektedir. Dünya ateşkes çağrısı yaparken, Amerikalılar insani aralar vermekten bahsediyor. Netanyahu hükümeti, Hamas'ın işine yaramış diye buna bile karşı çıkıyor. Bu siyasetin arkasında Netanyahu hükümetinin Filistin davasını kriminalize etme çabasını görmek lazım. Şu anda bütün uluslararası kurumlar, insanlığın insan haklarıyla ilgili bütün müktesebatı test altındadır.

Avrupalılar, Amerikalılar meseleyi uzaktan seyretmenin meseleyi çözebileceğini zannediyorlar. İsrail'in peşine takılmış gidiyorlar. Oraya ha bire savaş gemisi göndermenin, nükleer denizaltı göndermenin hiç kimseye bir faydası olmayacak. Milyonlarca Afrikalıyı on yıllarca köleleştirenler, 200 bin Cezayirliyi öldürenler, Srebrenitsa'da soykırıma imza atanlar, şimdi aynı yazılımı yeniden işlettiklerinin farkına varsınlar. Nazilerin yaptığını, şu anda Netanyahu hükümeti yapıyor. Netanyahu hükümetinin yaptığı, Nazilerin yaptığıyla aynı şeydir. Dünyanın buna bir 'Dur' demesi gerekmekte. Yoksa insanlığın, bütün medeniyetin kazanımları, bu Netanyahu hükümetini yönetenlerin, bu katliam siyasetinin altında ezilecek, yok olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen günlerde yeni bir diplomasi atağını tekrar başlatacağını bildiren Çelik, "Bu konuyu en yakın bir şekilde takip ettiğini biliyoruz. İnşallah şu anda Türkiye'nin ortaya koyduğu ateşkes ve arkasından iki devletli çözümün sağlanmasına dönük garantörlük mekanizmasının hayata geçmesi için bütün çalışmalar sürdürülmekte. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatımız muhataplarıyla konuyu görüşmeye, yakından takip etmeye de devam ediyor." dedi.

(Sürecek)