Sahte Diploma ve Ehliyet Soruşturması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sahte diploma ve ehliyet soruşturmalarına ilişkin, "Devlet kurumları tarafından bu hareketlilik bir yıl önce tespit edilmiştir. Tespit edildikten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda hassas bir şekilde bu soruşturmalar yürütülmüştür. Geçen sene 2024 Ağustos ayı ve bu senenin 21 Mayıs'ı itibarıyla da bu dava sürecine dönüştürülmüştür." dedi.

Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısına ilişkin parti Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

AR-GE Başkanlığının eğitim çalışmalarının sona erdiğini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ün başkanlığında "Türkiye Yüzyılı" adıyla yeni yaz çalışmaları başlattıklarını belirten Çelik, bu kapsamda 8 Ağustos'ta başlayıp 15 Eylül'e kadar sürecek çalışmayla hem vatandaşlarla temas kuracaklarını hem de siyasi çalışmalar yürüteceklerini anlattı.

Çelik, çalışmalarda MYK ve MKYK üyeleri, milletvekilleri ve bakanların da yer alacağını bildirdi.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na da değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Meclis gündemine hakimdir. Meclis gündemine hakim olduğu gibi komisyon da gündemine hakimdir. Bunun özellikle altını çiziyorum. Çünkü başından itibaren silah bırakma ve fesihle ilgili olarak Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakla ilgili bu çalışmalar yapılıyor. Ama şimdi görüyoruz ki aslında komisyonun kuruluş amacının dışında bazı misyonlar yüklemeye dönük de açıklamalar yapılıyor. Tabii bu bize soruluyor. Bizim de söylediğimiz, ilk baştan itibaren bunu ifade ettik, aynısını söylemeye devam ediyoruz. 'Odağı kaybetmemek lazım.' Odak, PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakmasına dönüktür. Onun dışındaki çerçevelerin bununla bağlantısı yoktur."

Söz konusu konunun anayasa tartışmalarıyla alakası olmadığını belirten Çelik, anayasa konusunun bağımsız şekilde Türkiye'nin gündeminde yer aldığını söyledi.

Çelik, "Ülkemize bir sivil anayasa kazandırmak, Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştıracak, Teşkilat-ı Esasiye'nin maddelerini oluşturacak bir anayasal ortama kavuşturmak her zaman hedef. Geçmiş zamanlarda da çalışmalar yapıldı ama maalesef olmadı. Biz bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmada, bölgedeki son gelişmelerin, terörden arındırılmış bir bölge için ne kadar kritik olduğunu her fırsatta ifade ettiklerini dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arzu ettiğimiz şey toplumumuzun her kesimiyle konuşan, görüşlerini paylaşan bir çerçevede. Nitekim bunu Türkiye Yüzyılı buluşmaları çalışmaları sırasında da bu meseleye nasıl baktığımızı, bu meseleyi bir pazarlık meselesi olarak değil, Türkiye'nin, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşması için değerlendirdiğimizi ifade eden mesajlarımızı vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bu çerçevede vatandaşlarımızla buluştuğumuz gibi hususen ve bilhassa şehit ailelerimize de ziyaretler yapacağız, onları dinleyeceğiz. Toplumun çeşitli kesimlerinden gelen kaygıların giderilmesi, toplumun çeşitli kesimlerinden gelen soruların cevaplanması bakımından da bu vesile olacaktır. Esas hedef Türkiye'nin terör yükünden, terör belasından kurtulmasıdır, kurtarılmasıdır. Odağımız budur, bu çerçevede bakıyoruz."

"Bunun sonuna kadar gideceğiz"

AK Parti Sözcüsü Çelik, gündemdeki bir diğer konunun sahte diploma, sürücü belgesi ve kayıt gibi işlemleri gerçekleştirmeye çalışan suç şebekeleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Devlet kurumları tarafından bu hareketlilik bir yıl önce tespit edilmiştir. Bir yıl önce bu hareketlilik tespit edildikten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda hassas bir şekilde bu soruşturmalar yürütülmüştür. Geçen sene 2024 Ağustos ayı ve bu senenin 21 Mayıs'ı itibarıyla da esasında bu bir dava sürecine dönüştürülmüştür. Bu süre içerisinde bütün deliller toplanmıştır. Bu deliller çerçevesinde HTS kayıtlarından diğerlerine kadar her şey takip edilmiştir, değerlendirilmiştir, dosyaya konulmuştur. Dolayısıyla burada aslında devlet kurumlarının çok önceden, bir yıl öncesinden fark ettiği bir durum söz konusudur."

Bu süre içinde kamusal hayatta herhangi bir zararın ortaya çıkmaması için yapılması gerekenlerle alakalı ilgili kurumların uyarıldığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığının zaten koordinasyonu var. Aynı şekilde, YÖK ve diğer kurumlar da bu şekilde. Bunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Bunun sonuna kadar gideceğiz. Arkadaşlarımıza dönük birtakım iftiralar söz konusu oluyor. Bunlara prim vermeyeceğiz, bunun sulandırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Devlet içerisinde bu şekilde sahtecilik yapan şebeke, çete ne varsa devletten söküp atacağız. Yargı süreci işliyor. YÖK ve diğer kurumlar hassasiyetle meselenin koordinasyonunun içindedir. İçişleri Bakanlığı görevini yapmaktadır, adliye görevini yapmaktadır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bütün delilleri bir yıl öncesinden toplamış ve konuyu bir dava sürecine dönüştürmüştür. Bunun gereği yapılacaktır. Devletteki bu şebekeleşme, bu tip faaliyetleri yapanlar devlet hayatından ya da devlet hayatına musallat olan bütün bu yapılar jiletle kazınacaktır. Hukuk çerçevesinde bunun gereği bu çerçevede yapılmış olacaktır."

"Bu faaliyet aslında sabotaj girişimlerinden başka bir şey değil"

"400 akademisyen atandı" şeklinde dezenformasyonların çıktığına dikkati çeken Çelik, bunların hepsinin yalanlandığını belirtti.

Bu konunun partiler arası tartışmaya çevrilmek istendiğini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Ya da partimizden bazı arkadaşlara konuyu sulandıracak, konuyu odağından saptıracak şekilde birtakım saldırılar gerçekleştiriyorlar ya da bazı bürokrat arkadaşlarımıza dönük olarak. Devletten bu suç şebekelerinin kazınmasına dönük yürütülen bu faaliyet aslında sabotaj girişimlerinden başka bir şey değil. Elinde delil olan, belge, bilgi olan zaten ortaya koyuyor. Bunlar zaten iddianameye girmiş, çeşitli şekillerde soruşturma bir yıl öncesinden yürümüş ve Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinasyonu yapılmış. Nitekim tutuklular var, adli kontrol altında olanlar var, hakkında işlem yürütülenler var, bunlar yüksek sayılarda. Dolayısıyla bunların devletten kazınması konusunda yüksek bir irade var. İlk fark edildiği andan itibaren de gereği yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Artık adaletin tecellisi açısından konu bir yargı sürecine dönüşmüştür."

Çelik, konuya dair ellerine ulaşan her türlü bilgiyi açık şekilde vatandaşlarla paylaşacaklarını, ilerleyen süreçlerde ne aşamaya gelindiğiyle ilgili bilgi vereceklerini söyledi.

(Sürecek)