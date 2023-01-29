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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bu terör saldırısını kınıyoruz. İsrail Hükümeti ve halkına, saldırıda yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti İsrail Kudüs Politika Haberler

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