AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu'nun 12 Eylül açıklamalarıyla ilgili eleştirisi

AK Parti Sözcüsü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı 12 Eylül açıklamalarına tepki gösterdi ve onun sürekli olarak 15 Temmuz darbe girişimine mazaret üretmeye çalıştığını belirtti.

Ak Parti Sözcüsü Çelik: (Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından 12 Eylül açıklamalarıyla ilgili) O günden beri kanun içerisinde, hukuk içerisinde alınan tedbirlere Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bir sivil darbe diyerek, aslında darbecilerin kullandığı bir literatürü kullanıp sürekli olarak 15 Temmuz'daki darbe girişimine bir mazaret üretmeye çalıştıklarının farkında değiller ya da farkındalar ama maalesef bu çirkin yolu takip etmeye devam ediyorlar.