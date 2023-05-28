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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Kazanan tüm Türkiye olacaktır, kaybeden hiçbir vatandaşımız olmayacak'

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Kazanan tüm Türkiye olacaktır, kaybeden hiçbir vatandaşımız olmayacak'

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonucu hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Bu bir demokrasi şölenidir. Kazanan tüm Türkiye olacaktır. Hiçbir vatandaşımız incinmesin ve üzülmesin. Kaybeden hiçbir vatandaşımız olmayacak' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu bir demokrasi şölenidir. Kazanan tüm Türkiye olacaktır. Hiçbir vatandaşımız incinmesin ve üzülmesin. Kaybeden hiçbir vatandaşımız olmayacak" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bir demokrasi şölenidir. Kazanan tüm Türkiye olacaktır. Hiçbir vatandaşımız incinmesin ve üzülmesin. Kaybeden hiçbir vatandaşımız olmayacak. Seçim sonuçlarını olgunlukla ve demokrasimize güç verdiğimiz için birbirimizi tebrik ederek karşılayalım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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