AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş ülke Japonya'nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo'nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş ülke Japonya'nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo'nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş ülke Japonya'nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo'nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. Abe'ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Japon halkı ve hükümetinin başı sağ olsun." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Togo Cumhuriyeti AK Parti Türkiye Japonya Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Kardeş ülke Japonya'nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo'nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.