AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş ülke Japonya'nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo'nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. - Haberler

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş ülke Japonya'nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo'nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Kardeş ülke Japonya'nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo'nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş ülke Japonya'nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo'nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş ülke Japonya'nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo'nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. Abe'ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Japon halkı ve hükümetinin başı sağ olsun." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Togo Cumhuriyeti AK Parti Türkiye Japonya Politika Haberler

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