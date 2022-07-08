AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş ülke Japonya'nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo'nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş ülke Japonya'nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo'nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş ülke Japonya'nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo'nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. Abe'ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Japon halkı ve hükümetinin başı sağ olsun." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika