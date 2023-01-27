AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı lanetliyoruz" Politika Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," Kardeş Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı lanetliyoruz. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," Kardeş Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya tepki gösterdi. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi; " Kardeş Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Azerbaycan Ömer Çelik AK Parti Tahran Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Kardeş Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı lanetliyoruz' - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.