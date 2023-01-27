AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı lanetliyoruz"
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," Kardeş Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı lanetliyoruz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," Kardeş Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya tepki gösterdi.
Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
" Kardeş Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" - ANKARA