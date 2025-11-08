AK Parti Sözcüsü Çelik, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını kutladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını kutladı.
Çelik, NSosyal hesabından Karabağ Zaferi'nin 5. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Can ve kardeş Azerbaycan'ın Zafer Günü kutlu olsun. Karabağ'ın azadlığı için fedakarlıkla destan yazan kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz. 'İki devlet, tek millet' kardeşliğimiz ebediyen yaşasın."
Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika