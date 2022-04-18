AK Parti'li Çelik: İslam'a ve Müslümanlara yönelik bu provokasyonu şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin, "İslam'a ve Müslümanlara yönelik bu provokasyonu şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'te aşırı sağcı bir İslam düşmanının, Müslümanların da bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakması ifade özgürlüğü değil provokasyondur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik bu provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Yaşananlar açıkça nefret suçudur, ilgili ülkelerin tüm bu nefret ve düşmanlığa müsade etmemesi gerekmektedir. Gelinen nokta, aşırı sağın Avrupa'da toplumsal barış ve istikrarı tehdit ettiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.Çelik, Avrupalı siyasetçiler ve sorumlu aydınlara da harekete geçerek, Ramazan ayında İslam'a, Müslümanlara, Kur'an-ı Kerim'e ve ibadethanelere yönelik saldırıları, mahkum etmeleri çağrısında bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Politika